字母哥轉戰熱火震撼家人　哥哥還在適應：我真的不知道

▲字母兄弟，薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo）（中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前正式被交易至邁阿密熱火，結束效力密爾瓦基公鹿多年的生涯，他的哥哥薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo）近日在個人Podcast節目《Thanalysis Show》中透露，自己事前完全不知道這筆交易，直到消息曝光後才得知。

薩納西斯表示，「最瘋狂的部分就是，我不知道，我真的不知道，那是他的事，也是他想做的決定。」

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他坦言，自己至今仍在消化這項改變，「我現在還在適應，兄弟，這真的很難，但同時又讓人興奮，如果有人說這一點都不難，那他就不是正常人。」

字母哥生涯至今皆效力公鹿，並於2021年率隊奪下NBA總冠軍，根據美媒《ClutchPoints》消息，公鹿在完成交易前曾與字母哥溝通，最終將他送往他希望效力的熱火。

過去公鹿也一直盡可能讓安戴托昆波兄弟留在同一支球隊，即使薩納西斯在場上的角色有限，仍長期扮演更衣室的重要成員。

不過，隨著字母哥轉戰邁阿密，薩納西斯的未來也受到關注，美媒《ClutchPoints》報導指出，熱火目前並沒有計畫延攬薩納西斯，因此他的NBA生涯是否將告一段落，仍有待後續發展。