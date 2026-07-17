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野火煙霧籠罩球場！大聯盟罕見提前開打　大都會炸3轟奪下半季首勝

實習記者陳鈺唐／綜合報導

受到鄰近森林野火影響，費城空氣品質惡化，原訂於當地時間晚間7點10分開打的費城人與大都會之戰，在開賽前約2小時緊急宣布提前58分鐘開打，以避免空污持續惡化影響比賽。最終大都會靠著阿瓦瑞茲（Francisco Álvarez）單場雙響砲，以及先發史考特（Christian Scott）5.2局無失分的好投，以4比1擊敗費城人帶走下半季首勝。

此戰在兩天前才舉辦完明星賽的市民銀行球場（Citizens Bank Park）進行，因野火煙霧造成能見度下降，大聯盟緊急調整開賽時間。雖然不少球迷抱怨通知太晚，甚至認為應該延期，但現場仍湧入4萬109名觀眾，不少人戴著口罩觀戰，球場上空也始終籠罩著煙霧。

3局上大都會率展開攻勢，阿瓦瑞茲鎖定費城人先發諾拉（Aaron Nola）失投的滑球，一棒炸裂本季第10轟幫助球隊先馳得點。而大都會先發史考特則完全壓制費城人打線，前5局僅被敲2支安打，直到6局下2出局後被舒瓦伯（Kyle Schwarber）擊出二壘安打後退場，接替登板的雷利（Brooks Raley）化解一、三壘危機，守住領先。

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7局上，大都會攻勢再起，貝提（Brett Baty）先敲出本季第5號陽春砲，阿瓦瑞茲隨後再補上一發全壘打，完成單場雙響砲，將比分擴大至3比0。

儘管透納（Trea Turner）8局下轟出本季第11號陽春砲，為費城人攻下全場唯一1分，並終結威佛（Luke Weaver）連續25場出賽無自責分紀錄，但大都會立即靠著尤因（A.J. Ewing）的適時二壘安打回敬1分，最後再由威廉斯（Devin Williams）三上三下關門，收下本季第14次救援成功，同時達成生涯100次救援成功里程碑。

大都會目前仍以41勝57敗、在國聯東區墊底，且外界普遍預期將在交易大限前成為賣家，但他們仍用勝利為後半季揭開序幕，力拚在剩餘賽季上演反撲。

▲費城與大都會之戰受野火煙霧影響，被迫提前開打 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城與大都會之戰受野火煙霧影響，被迫提前開打 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會費城人野火煙霧阿瓦瑞茲MLB

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