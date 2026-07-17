大谷91得分紀錄有多難？國民強打外野「前半季」領先仍差一步

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

華盛頓國民外野手伍德（James Wood）本季前半季攻下89分，暫居大聯盟得分榜首，並入選明星賽，不過，美國數據公司《Codify Baseball》指出，這項成績雖已高居大聯盟史上前半季得分榜第8名，仍未超越洛杉磯道奇球星大谷翔平去年締造的91分，再次凸顯這項紀錄的難度。

《Codify Baseball》在官方X公布本季明星賽前得分排行榜，伍德以89分排名第1，領先第2名的匹茲堡海盜外野手雷諾茲（Bryan Reynolds）68分達21分，大谷則以65分並列第5。

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▲伍德（James Wood）。（圖／路透）

此外，《Codify Baseball》也整理大聯盟歷年前半季得分紀錄，伍德的89分排名史上第8，而大谷在2025年前半季攻下91分，高居史上第5。

歷史前4名依序為1930年貝比魯斯（Babe Ruth）的94分、1994年湯瑪斯（Frank Thomas）的93分，以及1936年蓋瑞格（Lou Gehrig）等人並列的92分。

大谷在2025年球季累積146分，連續兩年奪下大聯盟得分王，146分也追平道奇隊史單季第2高紀錄，僅次於柯林斯（Hub Collins）保持的148分。