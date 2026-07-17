運動雲

>

大谷91得分紀錄有多難？國民強打外野「前半季」領先仍差一步

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

華盛頓國民外野手伍德（James Wood）本季前半季攻下89分，暫居大聯盟得分榜首，並入選明星賽，不過，美國數據公司《Codify Baseball》指出，這項成績雖已高居大聯盟史上前半季得分榜第8名，仍未超越洛杉磯道奇球星大谷翔平去年締造的91分，再次凸顯這項紀錄的難度。

《Codify Baseball》在官方X公布本季明星賽前得分排行榜，伍德以89分排名第1，領先第2名的匹茲堡海盜外野手雷諾茲（Bryan Reynolds）68分達21分，大谷則以65分並列第5。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲伍德（James Wood）。（圖／路透）

▲伍德（James Wood）。（圖／路透）

此外，《Codify Baseball》也整理大聯盟歷年前半季得分紀錄，伍德的89分排名史上第8，而大谷在2025年前半季攻下91分，高居史上第5。

歷史前4名依序為1930年貝比魯斯（Babe Ruth）的94分、1994年湯瑪斯（Frank Thomas）的93分，以及1936年蓋瑞格（Lou Gehrig）等人並列的92分。

大谷在2025年球季累積146分，連續兩年奪下大聯盟得分王，146分也追平道奇隊史單季第2高紀錄，僅次於柯林斯（Hub Collins）保持的148分。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平華盛頓國民伍德得分

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

林秉聖「返台打球」傳聞不斷　戰神確認仍手握剩餘2年合約權

林秉聖「返台打球」傳聞不斷　戰神確認仍手握剩餘2年合約權

「熊祥泰經驗」發酵！　TPBL選秀次輪3隊出手挖寶選人

「熊祥泰經驗」發酵！　TPBL選秀次輪3隊出手挖寶選人

梅西、貝林漢姆場上爆口角！球王冷笑聳肩畫面瘋傳

梅西、貝林漢姆場上爆口角！球王冷笑聳肩畫面瘋傳

40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

3貝克漢傻了！梅西讓英格蘭「做夢」10分鐘

4英格蘭4強夢碎！凱恩IG沉痛發聲

5被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆

最新新聞

1大谷91得分紀錄有多難？國民強打仍差一步

2大羅談老化挑戰　勸C羅、內馬爾

3亞馬爾媽媽「神抽籤」造就足壇經典合照

4大谷、賈吉都缺陣　MLB明星賽收視創新高

5MLB下令禁止在休息區平板使用AI！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【無聲廣場舞】台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅 大陸網紅：台灣人太自律

【被洗碗耽誤歌聲的老爸】老爸廚房開課教女兒唱歌技巧！

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366