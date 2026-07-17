大羅談老化挑戰　勸C羅、內馬爾：必須找到另一種踢球方式

▲巴西傳奇前鋒「大羅」羅納度（Ronaldo）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

巴西傳奇前鋒「大羅」羅納度（Ronaldo）近日受訪談及球員面對年齡增長的課題，以葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）及巴西同胞內馬爾（Neymar）為例表示，再偉大的球員都必須接受身體隨著年齡變化，並學會調整自己的踢球方式。

談到現年41歲的C羅，大羅表示，對方能長年維持世界頂尖水準已相當難得，「或許他現在仍有能力在沙烏地阿拉伯聯賽踢球，但若是世界盃，那又是完全不同的層級。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也以幽默方式形容身體對球員發出的「提醒」，「以前你可以隨意過人、橫衝直撞，但現在不行了，你必須找到另一種踢球方式。」

大羅認為，對職業球員而言，最難適應的是心理與身體逐漸不同步，「腦袋想衝，但身體卻跟不上。」即使像C羅、內馬爾這樣經驗豐富的球員，仍能靠技術與判斷力維持競爭力，但身體機能的變化終究無法避免。

現年49歲的大羅也分享自身經驗，他表示，如今幾乎不再參加業餘比賽，因為每次看到兩公尺外的球，腦中仍會覺得自己能追到，但身體卻像是在提醒他，「冷靜點，帥哥，你快50歲了，衝過去可能就會拉傷肌肉。」

他坦言，這正是每位球員都必須面對的現實，對足球的熱愛依舊存在，但身體已經不像年輕時那樣能夠負荷。