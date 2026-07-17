媽媽一次「神抽籤」造足壇經典合照！　亞馬爾19年前被梅西抱洗澡

▲梅西與亞馬爾將在美加墨世界盃冠軍戰碰頭。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃冠軍戰將於20日凌晨3點引爆，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）將迎戰西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal）。決賽前夕，一張19年前梅西替還是嬰兒的亞馬爾洗澡的照片再度瘋傳。這張被全球球迷視為「傳奇傳承」的神級同框照，背後真相其實來自亞馬爾母親的一把「神抽籤」！

媽媽神抽籤造就歷史！公益月曆促成「兩代球王」同框

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面對即將到來的世足決賽，全球大眾的目光除了聚焦在競技層面，這張跨越19年的同框照更掀起瘋狂討論。事實上，這並非兩家人的私人交情，而是2007年巴塞隆納基金會、聯合國兒童基金會（UNICEF）與當地媒體共同舉辦的公益月曆拍攝。亞馬爾的母親當時幸運抽中活動資格，獲得與巴薩球員合影的機會，而命運的齒輪就此轉動，當時分配給她的球員，正是年僅20歲的梅西。

Magical photo by the @FundacioFCB ????❤️



The story behind this photo ???? https://t.co/Nzm1L6Ou3h



???? Joan Monfort (Diari Sport) pic.twitter.com/ukT4XgyNph — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2026

20歲梅西超生澀！攝影師揭密「浴盆照」幕後花絮

這場單純的公益活動，展現了足球場外溫馨的多元面向。根據《美聯社》報導，拍下這組經典照片的攝影師蒙福特（Joan Monfort）回憶，當時為了營造氛圍，他特地帶著女兒的小浴盆和玩具黃色小鴨前往訓練基地。蒙福特笑稱，當時的梅西性格十分內向害羞，走進房間看到裝滿水的浴盆和幾個月大的嬰兒時，完全手足無措，不知道該如何抱起孩子，最後是在亞馬爾母親的引導協助下，才順利完成這組震撼後世的經典之作。

???????? Una estrella del Barça, un bebé de tres meses y una bañera.



Es lo que necesitó Joan Monfort para crear la famosa imagen de Leo Messi con Lamine Yamal hace 19 años.



El fotoperiodista desvela en ElDesmarque los entresijos y secretos de una foto icónica y viral.



????… pic.twitter.com/23DH5WcDFc — ElDesmarque (@eldesmarque) July 16, 2026

從塑膠浴盆到世足決賽 跨越19年的宿命對決

隨著亞馬爾在足壇橫空出世，這張照片不僅在2024年歐洲國家盃期間爆紅，如今更隨著兩人要在世界盃決賽交鋒而推向高潮。亞馬爾的父親曾感嘆這是一次「兩位傳奇之間的相遇」；而長年拍攝巴薩青訓營的蒙福特，也是直到多年後才驚覺，眼前震撼世界的天才少年，竟是當年浴盆裡的那個嬰兒。從當年溫馨的小浴盆，到如今煙硝味十足的世界盃決賽草皮，這場相差19年的宿命對決，早已寫下足壇最不可思議的傳奇劇本。