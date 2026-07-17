大谷、賈吉都缺陣仍吸879萬人看　MLB明星賽收視創近7年新高

▲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美媒《FOX Sports》公布，第96屆MLB明星賽共吸引879萬4000名觀眾收看，較去年成長21%，創下自2018年以來最高收視紀錄，也成為近年收視最高的運動明星賽。美媒《Front Office Sports》則分析，世界盃4強賽接力播出的安排，是帶動收視成長的重要因素。

《FOX Sports》官方表示，今年明星賽透過FOX及西班牙語頻道FOX Deportes播出，共吸引879萬4000名觀眾，超越2018年的870萬人；相較去年718萬5000人，收視增加21%。

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今年明星賽原本由球迷票選兩聯盟最高334萬1257票的洛杉磯道奇大谷翔平，因治療左膝發炎辭退；紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）也因右側肋骨疲勞性骨折缺席。

此外，密爾瓦基釀酒人米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）、匹茲堡海盜史金斯（Paul Skenes）等賽揚獎熱門投手也未登板，賽前一度引發外界對收視下滑的擔憂。

美國媒體《Front Office Sports》對此認為，明星賽收視逆勢成長，與世界盃賽程安排有關。

FOX當天下午先轉播世界盃4強賽西班牙對法國，吸引1146萬2000名觀眾，隨後接續播出世界盃賽後節目與明星賽賽前節目，再銜接晚間的明星賽直播，成功將世界盃觀眾導入明星賽收視。