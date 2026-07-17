MLB下令禁止在休息區平板使用AI　美媒揭新規定

▲MLB發布通知，禁止各隊在休息區平板使用AI 。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）下令，禁止各球團在休息區使用聯盟提供的平板電腦執行生成式人工智慧（AI），以免AI介入球員調度、配球等原本應由教練團與球員負責的比賽決策。

根據《The Athletic》報導，主席辦公室已於6月11日發出備忘錄，明確限制球隊透過客製化應用程式，取得包括換人、配球及其他臨場策略的AI建議。消息人士透露，最多可能有三分之一的球隊曾以類似方式使用平板，不過聯盟完成審查後，確認目前所有球團都已符合新規，因此不會祭出處分。

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MLB自2016年起提供各隊休息區平板，原本主要用於回看比賽影像、檢視球員表現及查閱即時分析數據。2021年爆發偷暗號爭議後，聯盟曾進一步限制比賽期間使用iPad，近年雖有球隊希望放寬規範，如今官方反而再度收緊。

一名不具名球團高層向《The Athletic》表示，「現在得在作弊真正發生之前，就先把它阻止。」

報導指出，棒球高度依賴數據分析，AI確實能快速處理大量資訊，並算出統計上最理想的選擇。不過，實際比賽仍涉及球員當下的身體、心理與情緒狀況，數學上最正確的答案，未必就是場上最佳決策。

科技可以作為輔助工具，例如自動好壞球判定系統（ABS），但若進一步取代教練與球員的判斷及直覺，也可能削弱棒球原有的臨場變化與比賽樂趣。