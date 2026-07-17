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大谷翔平MVP「獨走中」　美媒：現在頒給他也沒關係

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美媒《FOX Sports》台灣時間17日公布本季大聯盟主要獎項預測，看好洛杉磯道奇巨星大谷翔平拿下國家聯盟最有價值球員（MVP），若最終獲獎，將是他連續4年奪下MVP，也是生涯第5座MVP獎項。

大谷曾於效力洛杉磯天使時拿下2021、2023年美聯MVP，轉戰道奇後，又在2024、2025年連續獲選國聯MVP，今年若再度獲獎，不僅將完成MVP四連霸，也將把生涯MVP累積至5座。

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《FOX Sports》指出，開季前外界普遍看好紐約洋基賈吉（Aaron Judge）角逐美聯MVP，老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）與海盜火球新星史金斯（Paul Skenes）則被視為賽揚獎熱門，不過受到傷勢與表現起伏影響，「如今情勢已經出現很大的變化」。

至於國聯MVP，《FOX Sports》直言，「雖然對其他國聯MVP候選人有些抱歉，但他終究還是那個『大谷翔平』。」並表示，「只要大谷的身體撐得住，現在就先把這座獎項頒給他也沒關係。」報導認為，大谷即使本季受到膝蓋及肱二頭肌狀況影響，仍持續朝生涯第5座MVP、加盟道奇後連3年獲獎一路領先。

報導也提到，費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）前半季轟出大聯盟最多32發全壘打，小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）則連續兩年在明星賽前完成「20轟20盜」，都是MVP熱門人選。

不過《FOX Sports》認為，大谷兼具頂尖打者與頂尖投手的二刀流能力，讓其他競爭者難以匹敵，「當一名球員不只是全聯盟最頂尖的打者之一，同時還是最出色的投手之一時，其他人根本無計可施。」

另一方面，《FOX Sports》預測美聯MVP將由休士頓太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）獲得，認為他目前在上壘率、長打率及OPS皆名列前茅，甚至有機會挑戰三冠王。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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