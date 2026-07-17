運動雲

>

破1600萬人要阿根廷滾出世界盃？　遭查證是惡搞「灌水網站」　

▲阿根廷隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲網路上出現要求阿根廷退出世界盃的惡搞網站。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

美加墨世界盃進行到最後階段，阿根廷則在「爭議」中一路挺進冠軍賽。然而，社群上近日瘋傳一份破1600萬人連署、要求將阿根廷踢出2026世界盃的連署網站。這驚人數字，隨即遭科技專家與事實查核機構踢爆，證實徹頭徹尾是一場灌水造假的鬧劇。

千萬連署震撼彈？外媒也受騙

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前，多家知名外媒體報導，一個網站聲稱已收集超過破千萬份連署，要求禁止阿根廷參加2026年世界盃。該連署理由直指國際足總（FIFA）與裁判偏袒梅西與阿根廷，認為比賽勝負已定，應給其他國家公平機會。驚人的數據起初騙過了不少媒體與球迷的眼睛，引發高度關注。

查核機構打臉！灌水鬧劇遭戳破

不過，這場鬧劇被看破手腳。根據國外網友與事實查核機構追查，這個充滿爭議的連署網站存在嚴重的數據造假問題，所謂的「破千萬連署」全是虛擬灌水。社群平台也迅速介入，防堵不實資訊擴散，成功阻止這場抹黑行動繼續延燒。

網友狂酸反擊：只會鍵盤踢球

面對這種惡意的假消息，大眾並未買單，社群上更湧現多元且幽默的觀點來反擊。有球迷在相關新聞底下狂酸造假者「全世界的C羅粉原來只有1000萬人」、「還在用手指在社群媒體上踢足球嗎」，甚至有人直言「有幾十億人支持阿根廷」。阿根廷自奪下卡達世界盃冠軍後樹大招風，屢遭極端球迷針對，但這次拙劣的操作，最終只淪為全球足壇的笑柄。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

3貝克漢傻了！梅西讓英格蘭「做夢」10分鐘

4英格蘭4強夢碎！凱恩IG沉痛發聲

5被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆

最新新聞

1大谷91得分紀錄有多難？國民強打仍差一步

2大羅談老化挑戰　勸C羅、內馬爾

3亞馬爾媽媽「神抽籤」造就足壇經典合照

4大谷、賈吉都缺陣　MLB明星賽收視創新高

5MLB下令禁止在休息區平板使用AI！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【無聲廣場舞】台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅 大陸網紅：台灣人太自律

【被洗碗耽誤歌聲的老爸】老爸廚房開課教女兒唱歌技巧！

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366