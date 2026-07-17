破1600萬人要阿根廷滾出世界盃？　遭查證是惡搞「灌水網站」　

▲網路上出現要求阿根廷退出世界盃的惡搞網站。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

美加墨世界盃進行到最後階段，阿根廷則在「爭議」中一路挺進冠軍賽。然而，社群上近日瘋傳一份破1600萬人連署、要求將阿根廷踢出2026世界盃的連署網站。這驚人數字，隨即遭科技專家與事實查核機構踢爆，證實徹頭徹尾是一場灌水造假的鬧劇。

千萬連署震撼彈？外媒也受騙

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日前，多家知名外媒體報導，一個網站聲稱已收集超過破千萬份連署，要求禁止阿根廷參加2026年世界盃。該連署理由直指國際足總（FIFA）與裁判偏袒梅西與阿根廷，認為比賽勝負已定，應給其他國家公平機會。驚人的數據起初騙過了不少媒體與球迷的眼睛，引發高度關注。

查核機構打臉！灌水鬧劇遭戳破

不過，這場鬧劇被看破手腳。根據國外網友與事實查核機構追查，這個充滿爭議的連署網站存在嚴重的數據造假問題，所謂的「破千萬連署」全是虛擬灌水。社群平台也迅速介入，防堵不實資訊擴散，成功阻止這場抹黑行動繼續延燒。

網友狂酸反擊：只會鍵盤踢球

面對這種惡意的假消息，大眾並未買單，社群上更湧現多元且幽默的觀點來反擊。有球迷在相關新聞底下狂酸造假者「全世界的C羅粉原來只有1000萬人」、「還在用手指在社群媒體上踢足球嗎」，甚至有人直言「有幾十億人支持阿根廷」。阿根廷自奪下卡達世界盃冠軍後樹大招風，屢遭極端球迷針對，但這次拙劣的操作，最終只淪為全球足壇的笑柄。