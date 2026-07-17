英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

▲貝克漢稱讚梅西在4強賽的表現。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰上演「英阿大戰」，阿根廷在落後劣勢下，靠著39歲球王梅西（Lionel Messi）單場送出2次精彩助攻，最終以2比1逆轉英格蘭闖進決賽。這場神級表現，讓場邊觀戰的英格蘭傳奇貝克漢（David Beckham）心碎坦言，親眼看著史上最偉大球員粉碎了三獅軍團的奪冠美夢。

39歲梅西2助攻撕裂防線！頂級後衛全成背景

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高齡39歲的梅西再次證明自己是主宰勝負的唯一標準。面對英格蘭的嚴密看管，他甚至不需要親自進球，僅靠著兩次純粹的天才般助攻就完全接管了比賽。貝克漢對此感到不寒而慄，「在39歲這個大多數球員已經退役的年齡，梅西卻還在決定世界盃4強賽的勝負，他讓世界足壇最頂級的後衛們，看起來像在追逐影子一樣無力。」

David Beckham on England’s 2-1 defeat to Argentina after Lionel Messi inspired the comeback.



????️ “I’ll be honest I exploded when England scored. I was on my feet celebrating because I genuinely thought we had one foot in the World Cup final. Then I looked at the pitch and one… pic.twitter.com/kmSeBh3fKV — ᜰ ???????? (@markklfc) July 16, 2026

領先高興太早？貝帥曝梅西「無情神情」

回顧比賽轉折點，貝克漢坦言當英格蘭率先破網時，他興奮地跳起來慶祝，以為球隊已經有一隻腳踏進了決賽。「但當我看向球場，一個念頭瞬間擊中我：『梅西還在場上』。」貝克漢形容，計分板雖然顯示英格蘭贏球，但梅西的表情卻透露著「這場比賽還沒結束」。短短10分鐘內，梅西毫不留情地瓦解了英格蘭的信念，把完美的戰術與領先優勢徹底摧毀，強行把阿根廷拉進決賽。

▲梅西總有辦法改變場上的局勢。（圖／達志影像／美聯社）

超脫國籍的偉大！見證足球歷史的誕生

身為英格蘭人，看著國家隊倒下無疑是心碎的，但貝克漢身為邁阿密國際的老闆，比誰都清楚旗下大將梅西的可怕。他感嘆，即使平時看過無數次梅西的訓練與準備，這場比賽的表現依舊讓他啞口無言。

貝克漢直言：「作為一名英格蘭人，這令人心碎。作為一名足球愛好者，我必須坦白，我從未見過像梅西這樣的球員。你可以擁有完美的比賽計劃、完美的戰術和完美的領先優勢，但如果梅西認為故事還沒有結束，他就會親自改寫結局。」