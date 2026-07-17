運動雲

>

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

▲David Beckham。（圖／路透）

▲貝克漢稱讚梅西在4強賽的表現。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰上演「英阿大戰」，阿根廷在落後劣勢下，靠著39歲球王梅西（Lionel Messi）單場送出2次精彩助攻，最終以2比1逆轉英格蘭闖進決賽。這場神級表現，讓場邊觀戰的英格蘭傳奇貝克漢（David Beckham）心碎坦言，親眼看著史上最偉大球員粉碎了三獅軍團的奪冠美夢。

39歲梅西2助攻撕裂防線！頂級後衛全成背景

[廣告]請繼續往下閱讀...

高齡39歲的梅西再次證明自己是主宰勝負的唯一標準。面對英格蘭的嚴密看管，他甚至不需要親自進球，僅靠著兩次純粹的天才般助攻就完全接管了比賽。貝克漢對此感到不寒而慄，「在39歲這個大多數球員已經退役的年齡，梅西卻還在決定世界盃4強賽的勝負，他讓世界足壇最頂級的後衛們，看起來像在追逐影子一樣無力。」

領先高興太早？貝帥曝梅西「無情神情」

回顧比賽轉折點，貝克漢坦言當英格蘭率先破網時，他興奮地跳起來慶祝，以為球隊已經有一隻腳踏進了決賽。「但當我看向球場，一個念頭瞬間擊中我：『梅西還在場上』。」貝克漢形容，計分板雖然顯示英格蘭贏球，但梅西的表情卻透露著「這場比賽還沒結束」。短短10分鐘內，梅西毫不留情地瓦解了英格蘭的信念，把完美的戰術與領先優勢徹底摧毀，強行把阿根廷拉進決賽。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西總有辦法改變場上的局勢。（圖／達志影像／美聯社）

超脫國籍的偉大！見證足球歷史的誕生

身為英格蘭人，看著國家隊倒下無疑是心碎的，但貝克漢身為邁阿密國際的老闆，比誰都清楚旗下大將梅西的可怕。他感嘆，即使平時看過無數次梅西的訓練與準備，這場比賽的表現依舊讓他啞口無言。

貝克漢直言：「作為一名英格蘭人，這令人心碎。作為一名足球愛好者，我必須坦白，我從未見過像梅西這樣的球員。你可以擁有完美的比賽計劃、完美的戰術和完美的領先優勢，但如果梅西認為故事還沒有結束，他就會親自改寫結局。」

關鍵字： 2026世足世界盃梅西貝克漢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

【搭訕遭拒惱羞】醉男呼巴掌　2女聯手反擊全進警局

熱門新聞

3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

「阿根廷滾出世足」進決賽連鄰　紐約時報曝光背後原因

英格蘭進球高興太早！貝克漢曝梅西「1表情」太嚇人：只做夢10分鐘

英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

2阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

3貝克漢傻了！梅西讓英格蘭「做夢」10分鐘

4英格蘭4強夢碎！凱恩IG沉痛發聲

5被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆

最新新聞

1大谷91得分紀錄有多難？國民強打仍差一步

2大羅談老化挑戰　勸C羅、內馬爾

3亞馬爾媽媽「神抽籤」造就足壇經典合照

4大谷、賈吉都缺陣　MLB明星賽收視創新高

5MLB下令禁止在休息區平板使用AI！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【無聲廣場舞】台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅 大陸網紅：台灣人太自律

【被洗碗耽誤歌聲的老爸】老爸廚房開課教女兒唱歌技巧！

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

小玫瑰嘴甜誇阿信「像20歲」　登台太辣！他急脫衣護女

【不會讓你們失望】梅西喊話全阿根廷「像在卡達一樣」：享受吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366