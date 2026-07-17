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被罵靠裁判進決賽？梅西不忍開嗆酸民：我們就是最強

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西回應外界批評。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃4強賽以2比1逆轉擊敗英格蘭，連兩屆挺進決賽。面對外界質疑球隊頻頻獲裁判「護航」的聲浪，天王梅西（Lionel Messi）賽後霸氣反擊，強調成績絕非僥倖，「沒有任何東西是平白無故給我們的！」

絕地逆轉英格蘭　梅西霸氣回擊酸民

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阿根廷此役直到第85分鐘仍以0比1落後，但球隊展現強大韌性，最終以2比1戲劇性氣走英格蘭，距離完成世界盃連霸只差最後一步。面對近期網路上指控國際足總（FIFA）偏袒、保送阿根廷奪冠的陰謀論，梅西在賽後罕見重話回擊：「無論別人怎麼說，過去4年我們就是最強的。這證明我們的一切絕非僥倖，沒有人施捨我們任何東西。」

梅西坦言，連兩屆闖進世界盃決賽是非常罕見的成就，「如果我們今天輸給了英格蘭，肯定會有人跳出來胡說八道，但我們沒有給他們這個機會。」

恩佐進球開嘲諷　主帥力挺實力至上

踢進追平分的費南德茲（Enzo Fernández）在進球後，特別將雙手放在耳邊，並做出模仿說話的手勢，擺明要酸民「繼續說」。他坦言，外界的雜音確實讓大家感到挫折，但球隊用勝利證明了一切。主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）也冷靜回應，強調在如今VAR技術全面啟用的情況下，裁判很難有明顯偏袒，「關於『護航』的說法永遠都會存在，但我們很清楚，根本沒有任何人幫忙。」

▲阿根廷球迷情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球迷情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）

晉級之路爭議不斷　對手教頭群起砲轟

阿根廷本屆晉級之路充滿驚奇，卻也伴隨著許多社會大眾與對手球迷的質疑。他們先前在延長賽驚險擊退維德角與瑞士，更在對陣埃及時，於正規時間最後11分鐘克服0比2落後，奇蹟般以3比2大逆轉。

然而，瑞士主帥亞金（Murat Yakin）因當家前鋒恩波洛（Breel Embolo）一次被指控為假摔的爭議黃牌轉紅牌，而痛批規則不公；埃及教頭哈桑（Hossam Hassan）甚至直言球隊是「足壇偏袒梅西」的受害者，埃及足協也為此提出抗議。如今阿根廷無視這些多元角度的批評與陰謀論，以實力粉碎質疑，將在週日決賽迎戰西班牙，爭奪最終榮耀。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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