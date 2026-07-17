40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

▲維德角門將沃齊尼亞表態要繼續踢球。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

在美加墨世界盃中大放異彩的維德角40歲大齡門將沃齊尼亞（Vozinha），憑藉著神勇的撲救隻手遮天，率領這支非洲黑馬抗衡多支足球傳統強權，成為全球足壇的焦點。這位「大齡神牆」近日受訪時坦言，至今仍像一場夢，而目前恢復自由球員身分的他也霸氣宣告：「我還想繼續踢！」

地圖上找不到的小國！40歲大齡門將用神撲救震驚世界

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在本屆世界盃開打前，外界與球迷根本不知道維德角這個國家坐落於地圖上的何處，但沃齊尼亞用一記記不可思議的精彩防守，成功將國家推向世界舞台。這位40歲老將在賽場上的沉穩與激情，迅速點燃了社會大眾對這支熱血黑馬的關注。大眾不再只盯著傳統豪門，而是將目光聚焦在維德角永不放棄的鬥志上，沃齊尼亞直言：「能夠在世界舞台上展現我們國家的才華，是能發生在我身上最棒的事，這在我的夢境裡從未出現過。」

Vozinha, the Cape Verde goalkeeper who helped his team hold its own against soccer heavyweights during the World Cup, says that getting to share his team’s talents on the world stage is “the best thing that can happen.”



Vozinha shares about playing with passion, how becoming a… pic.twitter.com/toTGiR0G8A — CBS Mornings (@CBSMornings) July 16, 2026

驚奇之旅未完待續！變身自由球員高喊：我還想踢

維德角在世界盃創造的驚奇，不僅改寫了國家足球歷史，更徹底顛覆了沃齊尼亞的人生。世界盃結束返國後，全隊受到了英雄式的瘋狂熱烈歡迎。不過，這位一戰成名的傳奇門將並沒有打算停下腳步。目前處於自由球員身分的他，向全球各大聯賽發出強烈訊號。沃齊尼亞滿懷激情地表示，成為全球焦點確實改變了他的生活，但他對球場的渴望從未遞減，接下來的目標非常純粹，那就是「我想要繼續在場上奮戰」。

25歲才轉職業、40歲世界盃首秀！大器晚成的追夢傳奇

普遍認知上，總覺得世界盃是年輕天才的舞台，但沃齊尼亞提供了一個完全不同的勵志視角。他直到25歲才正式開啟職業球員生涯，並在40歲這年才終於迎來生涯初次的世界盃正賽舞台。他的故事證明了追尋夢想永遠不嫌晚。沃齊尼亞感性地表示：「我一直夢想著成為一名足球員、夢想著在世界盃踢球。」他用行動證明，只要保有熱情，年齡與起步晚絕對不是限制前進的枷鎖。