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40歲踢世界盃爆紅！25歲才轉職業　他一戰封神後喊：我還想踢

▲▼維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

▲維德角門將沃齊尼亞表態要繼續踢球。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

在美加墨世界盃中大放異彩的維德角40歲大齡門將沃齊尼亞（Vozinha），憑藉著神勇的撲救隻手遮天，率領這支非洲黑馬抗衡多支足球傳統強權，成為全球足壇的焦點。這位「大齡神牆」近日受訪時坦言，至今仍像一場夢，而目前恢復自由球員身分的他也霸氣宣告：「我還想繼續踢！」

地圖上找不到的小國！40歲大齡門將用神撲救震驚世界

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在本屆世界盃開打前，外界與球迷根本不知道維德角這個國家坐落於地圖上的何處，但沃齊尼亞用一記記不可思議的精彩防守，成功將國家推向世界舞台。這位40歲老將在賽場上的沉穩與激情，迅速點燃了社會大眾對這支熱血黑馬的關注。大眾不再只盯著傳統豪門，而是將目光聚焦在維德角永不放棄的鬥志上，沃齊尼亞直言：「能夠在世界舞台上展現我們國家的才華，是能發生在我身上最棒的事，這在我的夢境裡從未出現過。」

驚奇之旅未完待續！變身自由球員高喊：我還想踢

維德角在世界盃創造的驚奇，不僅改寫了國家足球歷史，更徹底顛覆了沃齊尼亞的人生。世界盃結束返國後，全隊受到了英雄式的瘋狂熱烈歡迎。不過，這位一戰成名的傳奇門將並沒有打算停下腳步。目前處於自由球員身分的他，向全球各大聯賽發出強烈訊號。沃齊尼亞滿懷激情地表示，成為全球焦點確實改變了他的生活，但他對球場的渴望從未遞減，接下來的目標非常純粹，那就是「我想要繼續在場上奮戰」。

25歲才轉職業、40歲世界盃首秀！大器晚成的追夢傳奇

普遍認知上，總覺得世界盃是年輕天才的舞台，但沃齊尼亞提供了一個完全不同的勵志視角。他直到25歲才正式開啟職業球員生涯，並在40歲這年才終於迎來生涯初次的世界盃正賽舞台。他的故事證明了追尋夢想永遠不嫌晚。沃齊尼亞感性地表示：「我一直夢想著成為一名足球員、夢想著在世界盃踢球。」他用行動證明，只要保有熱情，年齡與起步晚絕對不是限制前進的枷鎖。

關鍵字： 2026世足世界盃維德角

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