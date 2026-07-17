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3000萬美元也救不了？世界盃最尷尬一戰　英主帥認了：沒人想踢

▲英格蘭隊長凱恩（右）與貝林漢姆在世界盃4強賽不敵阿根廷後神情落寞。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭將與法國踢世界盃季軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃季軍戰將由英格蘭強碰法國，但這場「英法大戰」卻引爆全球爭議！外界痛批季軍戰是「最打擊士氣的無意義比賽」，就連英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）也坦言「雙方球員都不想踢」。這場被視為消化試合的賽事，讓外界再次質疑其存在的實質意義。

球員根本不想踢！主帥無奈吐心聲

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根據《日本Yahoo》報導，在準決賽心碎落敗後，英格蘭與法國被迫在季軍戰碰頭。對此，英格蘭主帥圖赫爾直言不諱：「我們的球員不想踢，法國隊也是，大家都只渴望踏上決賽舞台。」儘管他強調球隊會拿出職業態度應戰，但言談間仍流露出錯失爭冠機會的無奈。美國媒體《Barstool Sports》創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）更在社群上開砲，直呼這絕對是「最打擊士氣的比賽」，不少球迷也附和表示「如果是我，寧可直接打包回國」。

▲▼姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩目前累積8顆進球，仍有望角逐金靴獎。（圖／達志影像／美聯社）

牽動3000萬美元！FIFA的商業算計與多元視角

儘管球員與球迷意興闌珊，但從大眾與主辦方的角度來看，季軍戰仍有其硬實力指標。根據外媒《talkSPORT》分析，這場比賽能有效填補準決賽到決賽間的賽程空檔，為FIFA與舉辦城市帶來龐大的轉播與周邊收益。此外，季軍戰結果不僅影響高達3000萬美元的獎金分配，更是各家射手爭奪「金靴獎」的最後舞台，同時牽動著FIFA世界排名的積分計算，商業利益與競技現實在此產生強烈拉扯。

延續近百年的傳統　是安慰還是折磨？

世界盃季軍戰的賽制最早可追溯至1934年，如今在這擁有超過104場比賽的擴編大賽中，依然保留了這項傳統。回顧2018年，英格蘭同樣在四強賽不敵克羅埃西亞，隨後於季軍戰以0比2敗給比利時。對於一支將目標鎖定在「大力神盃」的頂級強權來說，季軍戰究竟是落敗後的安慰獎，還是再次撕裂傷口的折磨？這場英法對決，勢必將讓「季軍戰存廢」的百年爭議，持續在足壇發酵。

關鍵字： 2026世足世界盃法國英格蘭

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