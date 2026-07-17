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贏球後爆政治風暴！阿根廷高舉「爭議性布條」　英國怒喊FIFA開罰

▲▼梅西、阿根廷、晉級美加墨世界盃冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷晉級美加墨世界盃冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強戰，阿根廷靠著天王梅西（Lionel Messi）單場2次關鍵助攻，以2比1逆轉絕殺英格蘭闖進決賽。然而賽後阿根廷球員高舉「福克蘭群島屬於阿根廷」的主權布條慶祝，引爆英國政府強烈不滿並要求徹查，讓這場經典戰役瞬間演變成嚴重的政治外交風暴。

梅西神助攻逆轉勝　賽後主權布條惹怒英國

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阿根廷此役先是遭到英格蘭前鋒戈登（Anthony Gordon）破門，但在比賽尾聲展現強大韌性。梅西接連傳出助攻，讓費南德茲（Enzo Fernandez）與馬丁尼茲（Lautaro Martinez）破網完成2比1驚天逆轉。

根據《ESPN》報導，賽後慶祝時，阿根廷球員接過球迷遞上的「福克蘭群島是阿根廷的」布條並公開展示。英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人隨即發表強硬聲明強調主權，商務大臣凱爾（Peter Kyle）更痛批此舉「完全不恰當」，呼籲體育應與政治切割。

踩FIFA紅線？　兩國社會觀點引發激烈碰撞

這起事件迅速引發兩國輿論的激烈碰撞，英國政界大為光火，自由民主黨黨魁甚至要求對舉布條的球員處以「決賽禁賽」處分。然而，阿根廷國內卻是一面倒的聲援，總統米雷伊（Javier Milei）力挺球員，認為這反映了阿根廷全民的共同情感；副總統更在社群發文強調國家記憶。效力英格蘭聯賽的阿根廷後衛馬丁尼茲（Lisandro Martínez）也坦言，此舉是為了不讓歷經戰火的阿根廷同胞失望，凸顯了這塊群島在兩國民間截然不同的歷史重量與情感解讀。

恐遭秋後算帳　最高面臨2萬美元罰款

根據國際足總（FIFA）的紀律守則，嚴禁在體育場內展示任何「政治、意識形態或具冒犯性質」的訊息。FIFA官方聲明指出，紀律委員會正評估相關報告以決定後續行動。外媒消息人士透露，FIFA在週日對陣西班牙的冠軍戰前做出裁決的可能性不高。過去阿根廷就曾在2014年因展示相同標語遭罰款，此次恐再度面臨最高2萬美元的處分。

福克蘭群島的歷史宿怨

福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）的主權爭議是英阿兩國的長期歷史宿怨。1982年，兩國為此爆發長達10週的戰爭，最終由英國獲勝，但造成649名阿根廷軍人及255名英軍喪生。這段歷史不僅是阿根廷社會難以抹滅的痛，也讓英阿兩國在足球場上的每次交鋒，都無可避免地染上濃厚的民族主義與政治色彩。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷

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