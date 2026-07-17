英格蘭4強夢碎！凱恩IG痛喊「無法形容的空虛」：8年來始終差一步

▲英格蘭隊長凱恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2026美加墨世界盃4強賽落幕，英格蘭最終無緣晉級決賽。身為「三獅軍團」隊長，凱恩（Harry Kane）在IG發出長文吐露心聲，坦言自己正經歷「言語無法形容的空虛感」，但他強調球隊會從失敗中學習，跌倒後必定會再站起來。

奮戰7週仍止步4強 隊長嘆「難以接受」

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面對無緣決賽的殘酷現實，凱恩在社群平台上毫不掩飾自己的失落。他寫道：「現在沒有任何詞彙，能夠克服這種空虛的感覺。我們離再次晉級決賽只有一步之遙，但這終究是不夠的。」他表示，全隊在過去7週付出了所有心血，最終卻在4強功虧一簣，這個結果對球員來說真的非常難以接受。

敲門8年獨缺一角 誓言找回「最後拼圖」

回顧球隊近年表現，凱恩無奈地坦言球迷的高期待是理所當然的。「我們過去8年來一直在叩關大賽，但再一次，我們遺失了那最後一塊拼圖！」凱恩強調，這正是球隊現在必須回去消化、處理，並找到進步方法的地方。儘管未能奪冠，他仍為隊友們在整個錦標賽中展現的韌性感到無比驕傲，更盛讚球隊克服了許多艱難的比賽與險惡的環境。

感謝球迷一路相挺 跌倒必將再次爬起

追求榮耀並不意味著一定能如願以償。凱恩在文末向球迷感性喊話：「你必須為此奮鬥，被擊倒了，就讓自己重新站起來再戰一次，這就是我們會做的事。我們別無他法，只能繼續相信、繼續前進。」他特別感謝所有遠赴美加墨看球的死忠球迷，以及在家鄉支持他們的粉絲，並向所有球員與工作人員致敬。

英格蘭男足近年在國際大賽中屢屢繳出佳績，卻始終與金盃擦身而過。這段奪冠的「最後一哩路」雖然走得顛簸，但正如凱恩所言：「無論輸贏，我們都會從中學習，並且再次出發。」