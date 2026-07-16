「熊祥泰經驗」發酵！　TPBL選秀次輪3隊出手挖寶選人

▲海神次輪新秀陳廷霖。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

2026年TPBL職籃新人選秀會，在28人報名參選下，最終共8人獲選，其中雲豹、夢想家都在首輪「放棄」，未選進任何球員，但包括海神、特攻以及攻城獅，都在次輪選秀持續出手選人。在去年新人選秀會上，國王次輪挑進當時名不見經傳的華裔球員熊祥泰，但他卻在新秀賽季表現亮眼，甚至成為球隊季後賽重要射手，這樣的經驗複製，很可能就是各隊願意在次輪持續「挖寶」最大主因。

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▲國王上季次輪新秀熊祥泰以黑馬之姿在季後賽表現大放異彩。（圖／記者李毓康攝）

國王在去年新人選秀會上，以次輪第6順位捕進當時默默無名的華裔射手熊祥泰，但他卻在賽季開幕戰一鳴驚人砍下12分，季後賽首輪面對雲豹，4場系列賽三分球命中率高達58.3%，甚至年度總冠軍賽三分球命中率也高達43.8%，成為球隊重要外圍火力來源。

▲特攻次輪新秀馬友程。（圖／記者李毓康攝）

國王GM毛加恩表示，「去年我們做對的一件事，就是自辦新秀測試會，當時熊祥泰在測試會除了展現出精準外線，更有一次『飛撲』倒地救球的精彩美技，當下就讓我們印象深刻，覺得一定要選他。」

由於去年成功的熊祥泰經驗，今年即便普遍視為「選秀小年」，但仍有3隊選擇在次輪挖寶挑人，海神在次輪第1順位挑進198公分長人陳廷霖，特攻次輪第3順位選來自北市大的184公分的後衛馬友程，攻城獅則是次輪第4順位補進了華裔球員張庭瑋。

海神在以「狀元籤」挑進超級大物新秀，台美混血前鋒賀丹之後，又選擇來自高雄在地義守大學出產的陳廷霖，執行長李偉誠表示，「球隊本土陣容有些變動，接下來還是希望有能投外線的本土長人，因此挑中了陳廷霖。」

至於來自高中乙組，效力UBA二級北市大時期擔任隊長的馬友程，則是獲得特攻新任總經理陳暉的高度讚賞。

陳暉表示，「馬友程能夠擔任控球工作，我認為相當有天份，具有開闊的傳球視野，甚至能夠以非慣用手直接精準地在比賽中完成大對角傳球，這在現今的年輕控球身上很難看到，因此我們決定選擇他，雖然球隊陣容目前控衛很多，但我認為是良性競爭，有好的表現才派上場。」

而來自NCAA美國大學男籃第3級的西方文理學院，身高191公分的他擁有出色臂展，在防守端的強勢與積極性，也令攻城獅總經理張樹人印象深刻，張樹人也直言，張庭瑋有成為「出色大鎖」的本錢，希望他成為球隊重點培養的防守悍將。

▲攻城獅次輪新秀張庭瑋。（圖／記者李毓康攝）