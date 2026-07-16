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洪志善可能「正式退休」！國王選進潘偉傑　毛加恩：他被低估了

▲▼2026年TPBL職籃新人選秀會，潘偉傑。（圖／記者李毓康攝）

▲新北國王在選秀會上挑進成熟度極高的雙能衛潘偉傑。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

上賽季以亞軍作收，手握首輪第6順位的新北國王，16日在2026年TPBL職籃新人選秀會挑中來自健行科大的雙能衛潘偉傑。國王總經理毛加恩表示，「潘偉傑很成熟，他先前有去中國進行測試，也被我們即將到來的外籍助理教練稱讚打得很好，我認為他被各隊給低估了！」

TPBL新人選秀會今晚登場，共28位待選新秀最終8人中選，獲選人數與去年持平（2025年為27人參選8人中選）。

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國王在去年選進「黑馬射手」熊祥泰，他在季後賽甚至年度總冠軍賽展現的精準外線本領，堪稱球團選秀代表作。而今年國王則同樣選進1人，以首輪第6順位挑中來自UBA傳統勁旅健行科大的潘偉傑。

國王GM毛加恩表示，「潘偉傑在今年我們的自辦測試會，展現出很高的成熟度，之前他有去中國進行測試，一位接下來要加入我們的外籍助理教練，當時就在那個測試賽中，當下他就傳訊息跟我說，有一位台灣球員表現很不錯，能夠改變比賽節奏，後來我們發現就是潘偉傑，更加證明彼此想法，鎖定對的選擇。」

毛加恩更公開喊話表示，「潘偉傑真的被低估了，雖然球隊有林書緯、李愷諺等後衛，但我們相信潘偉傑會是一名好的選手。」

至於昨天才剛剛宣布加盟的「熟面孔」洋將克雷格，毛加恩則表示，「克雷格在攻、防兩端都有一定水準，我們也很清楚他能做到什麼，球隊還是希望有一名好的小型洋將，上賽季的杰倫仍有拚回NBA的夢想，接下來預計8月初，球隊就會有完整的洋將陣容公告。」

國王日前宣布老將呂政儒離隊，毛加恩也透露，「有和政儒好好聊過，看他是不是願意接受老將合約再打1年，但他自己也覺得不願意在這樣的狀況下硬打，因此選擇離開球隊。」

另外，毛加恩也加碼爆料表示，「上季中臨危受命，接下代總教練兵符的洪志善，可能正式宣布自球員生涯退役，但是否真除為正式總教練，近期也將正式公告。」

先前在PLG選秀落選，今晚獲得國王青睞的潘偉傑則表示，「知道國王在後衛線上好手如雲，但我會努力爭取教練信任，希望逐步提升自己的上場時間。」

▲▼2026年TPBL職籃新人選秀會，潘偉傑。（圖／記者李毓康攝）

▲國王GM毛加恩直言潘偉傑被低估了。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 新北國王洪志善呂政儒.潘偉傑台籃TPBL選秀

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