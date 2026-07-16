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「太想要結果」反陷低潮！李勛傑雙安突破銳力獅　直呼感覺回來了

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿16日以2比1擊敗統一獅，李勛傑單場雙安包括6局下突破銳力獅、送回致勝分的超前安打，獲選單場MVP；賽前他才坦言近期打擊狀況不理想，他賽後透露，低潮期間一度太想追求結果，反而忽略擊球過程中的細節，經過技術調整後，熟悉的打擊感覺正逐漸找回來。

統一此役由洋投銳力獅先發，李勛傑4局下先敲出二壘安打，隨後梁家榮擊出適時安打，幫助樂天追成1比1；6局下林智平再以二壘安打攻佔得點圈，李勛傑把握機會敲出帶有1分打點的安打，送回全場致勝分。

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿）

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿）

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談到睽違一段時間再度站上MVP舞台，李勛傑表示「MVP不是說拿就拿，現階段對我來說，就是把該做的事情做好，想辦法幫助球隊贏球，就這樣而已。」

面對球威出色的銳力獅，李勛傑坦言，站上打擊區時確實能感受到壓迫感，但打者不能只挑特定投手攻擊，仍必須想辦法突破不同類型的對手。

「他的確對我來說也有一點壓迫感，但不可能只會打幾個投手，還是要想辦法突破。」李勛傑提及，上場時攻擊想法相當明確，「可能今天運氣比較好，有把球打到，我知道自己之前狀況不算好，所以就帶著比較簡單的想法上去攻擊。」

李勛傑進一步透露，先前打擊狀況走下坡，關鍵在於自己太急著追求成果，「前陣子有點太想要得到一個東西、太想要一個結果，所以在過程中忽略了一些細節，狀況就慢慢往下掉。」

為了走出低潮，他主動與打擊教練及總教練曾豪駒溝通，並針對技術層面進行修正；近期練習已逐漸出現成效，接下來的課題，就是把訓練中的感覺穩定帶進正式比賽。

李勛傑最後說，前一場比賽就已感覺狀態逐漸回升，此役則繼續執行近期練習的內容，最終成功轉化成場上的好表現。

「真的很久沒有這種感覺了，前一場就有慢慢回來。」李勛傑談到，「今天一樣持續做最近在做的東西，剛好有好的結果呈現出來。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿

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