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好投背後藏警訊！曾家輝球速明顯下滑　猿隊緊盯身體狀況

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿16日以2比1擊敗統一獅，曾家輝主投5局僅失1分，再度繳出優質內容；不過總教練曾豪駒賽後透露，曾家輝近兩場先發平均球速明顯下降，加上本季投球局數已達66.2局，身體狀況將是教練團接下來密切關注的重點。

▲曾家輝。（圖／樂天桃猿）

▲曾家輝。（圖／樂天桃猿）

曾家輝此役先發5局，用80球被敲3支安打，送出1次三振，沒有四壞球保送，唯一失分來自2局上滿壘時的暴投；儘管開局用球較為謹慎，球數累積速度偏快，後續仍逐漸穩定下來，幫助球隊將戰局維持在僅落後1分。

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「的確，他今年整體投球都有一定的品質。」曾豪駒肯定曾家輝本季表現，但也點出隱憂，「今天看起來球速下降滿多的，這就是我們需要注意的地方，後續可能還有很多局數要投，我們要不斷關注他的身體狀況。」

曾家輝本季首度迎接完整一軍賽季，目前已累積66.2局，被問到球團是否設定百局限制或「關機」保護機制，曾豪駒坦言，教練團確實希望控制負擔，但依照目前球隊輪值與賽季策略發展，投球局數很可能超過100局。

曾豪駒表示，「我們很想要有保護機制，但照目前策略走的話，今年應該一定會超過100局，所以我們就是隨時注意他的狀況。」

相較於單場投球結果，曾豪駒更擔心曾家輝近期出現的身體訊號；他透露曾家輝最近兩次先發的平均球速都下降不少，體重也減輕，「這就是比較擔心的地方。」

曾家輝此役比賽後段球速也持續下滑；曾豪駒指出，曾家輝在第4、第5局球速大約只剩下141至142公里，最後一局甚至降到約140公里，因此教練團決定讓他投完5局便完成任務，不再繼續增加負擔。

儘管球速下降，曾家輝仍靠著提升好球率完成5局；曾豪駒分析，他開賽時投得較為小心，因此耗費較多球數，後續逐漸穩定，「他把好球率提升，也有效幫助自己控制球數，延伸到第5局。」

對於曾家輝本季的成長，曾豪駒給予高度評價，但也認為完整賽季不只考驗場上的投球能力，場與場之間的恢復、體能維持以及身體調整，同樣是年輕投手必須學習的重要課題。

曾家輝退場後，陳克羿接手投出3局無失分，成功壓制統一打線，替樂天守住1分領先；曾豪駒最後也稱讚陳克羿此役球速、好球率及整體投球品質都維持得相當出色。

曾豪駒提及，陳克羿只要能夠主動把球投進好球帶，本來就不是容易被攻擊的投手，「有時候他可能太想投到邊邊角角，反而讓自己投倒，今天他有做到好的部分，希望之後可以繼續保持這樣的想法。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿

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