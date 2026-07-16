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曾家輝5局好投、李勛傑關鍵安定江山　樂天桃猿2比1退統一獅

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿）

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿16日在主場迎戰統一獅，先發投手曾家輝繳出5局僅失1分好投，打線則在落後情況下逐步追趕，梁家榮4局下敲安扳平比分，李勛傑6局下再補上超前安打，終場樂天便以2比1力退統一。

統一由銳力獅掛帥先發，樂天則推出曾家輝應戰；獅隊2局上率先突破，蘇智傑、李丞齡接連敲安，林培緯在兩出局後遭觸身球，形成滿壘，曾家輝隨後發生暴投，三壘跑者趁勢奔回本壘，統一取得1比0領先。

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樂天2局下由梁家榮敲出二壘安打，但後續棒次未能送回分數；3局下遭銳力獅演出3上3下，直到4局下才展開反攻。

林智平靠獅隊守備失誤上壘，李勛傑隨後敲出二壘安打，梁家榮適時擊出帶有1分打點的安打，幫助樂天追成1比1。

曾家輝先發5局共用80球，被敲3支安打，送出1次三振，沒有四壞球保送，失掉1分自責分，完成任務後於6局上退場，由陳克羿接替登板，並讓統一打線3上3下。

樂天6局下掌握機會超前，道威聖滾地球出局後，林智平敲出二壘安打攻佔得點圈，李勛傑隨即擊出帶有1分打點的安打，送回超前分，樂天取得2比1領先；梁家榮、馬傑森接連出局，攻勢才告一段落。

統一在比賽後段始終無法突破樂天牛棚，7局上再度3上3下，8局上也未能得分，銳力獅投完7局退場，獅隊8局下改由劉軒荅接手，成功壓制樂天打線，將差距維持在1分。

9局上統一展開最後反攻，樂天推出終結者陳冠宇把關；陳冠宇成功守住領先，未讓獅隊攻下追平分，終場樂天桃猿以2比1贏球。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿

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