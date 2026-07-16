雲豹選秀「交白卷」首輪就放棄　顏行書揭秘：3天後有FA補強

▲雲豹本屆選秀會未選人，營運長顏行書親舖秘辛。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

2026年TPBL職籃選秀會16日落幕，桃園台啤永豐雲豹，在今日選秀會上首輪就直接宣布「放棄」，未選入任何新秀。對此，雲豹營運長顏行書賽後親自解密，強調球隊目前後場與鋒線戰力飽和，原先屬意的「4號位」目標皆被攔胡，才決定忍痛放棄，並預告3天後將有自由市場的補強消息。

雲豹在本次選秀會的操盤策略令外界好奇，身為球隊操盤手的顏行書指出，今夏球隊的補強重點非常明確，就是鎖定大前鋒（4號位）人選。原先球隊鎖定政大長人吳志鍇以及國體大郭嘉安，可惜兩人分別在首輪第2順位、第6順位被台北戰神與新北特攻挑走。

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顏行書坦言，「本來就預期選到吳志鍇的機會不大，但先前確實有跟郭嘉安接觸並介紹球隊，據我所知他也有報名SBL選秀。在屬意人選相繼被指名後，今年算是忍痛放棄。」

談到球隊目前的戰力版圖，顏行書分析，雲豹陣中後衛與前鋒陣容相當整齊，也有既定的培養名單。考量到陣中大前鋒「大吉」王皓吉已經36歲，確實有尋找接班人的需求，但在選秀會上已無合適的即戰力長人，因此決定不為了選而選。

雖然選秀會「空手而回」，但顏行書也給了雲豹球迷一顆定心丸。他透露，球隊在自由市場的補強已有進度，預計在3天後就會正式公布新球員加盟的消息，屆時將補足球隊所需的戰力缺口。