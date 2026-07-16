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又是熟悉的心碎結局！凱恩揭4屆大賽共同死穴　談世界盃告別時刻

▲Harry Kane。（圖／路透）

▲Harry Kane。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭清晨在世界盃4強戰1比2遭阿根廷逆轉，無緣晉級冠軍戰；賽後英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）坦言，這場失利與球隊過去幾屆大賽功虧一簣的過程十分相似，至於這是否會是他生涯最後一屆世界盃，凱恩表示，現在下定論仍然太早。

凱恩賽後表示，「我覺得，這和我們過去幾屆大賽所發生的情況很相似；前60分鐘，我們對比賽節奏的掌控非常出色，我們取得進球，也獲得領先。」

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對於英格蘭進球後逐漸失去原有的比賽內容，凱恩指出，「之後出於某些原因，我們開始很難掌握球權，也無法對持球者施加足夠壓力；這讓他們逐漸建立起氣勢，並在我們的防守三區製造更多進攻機會。」

英格蘭在領先後選擇退守，凱恩認為，球員想保住優勢是自然反應，但當時距離比賽結束仍有一段時間。

「想要守住局面，設法保住一球領先，是很正常的心態。」凱恩說，「但當時距離終場還有20分鐘，所以阿根廷仍然擁有足夠的時間取得進球。」

凱恩強調，球隊必須重新檢視比賽，了解如何在領先情況下做出更好的處理，「我們必須重新觀看這場比賽，弄清楚在這些情況下究竟可以如何改進；不過，這大概就是過去4屆大賽以來，我們一直欠缺的那一塊拼圖。」

英格蘭近年多次在國際大賽接近冠軍，卻始終未能跨越最後關卡；凱恩在2018年世界盃帶領英格蘭闖進4強，最終止步準決賽，2021年歐洲國家盃，他以隊長身分率隊晉級決賽，卻在PK大戰落敗。

2022年卡達世界盃，英格蘭於8強出局，兩年後又再度晉級歐洲國家盃決賽，最終敗給西班牙，連續兩屆歐洲國家盃屈居亞軍；如今再度於世界盃4強飲恨，也讓外界開始關注凱恩的國家隊未來。

▲Harry Kane。（圖／路透）

▲Lionel Messi、Harry Kane。（圖／路透）

等到下一屆世界盃舉行時，凱恩將年滿36歲，但他表示，現在還不是討論告別世界盃的時候；「同樣的，現在談論這件事情還太早。」凱恩提及，「我會一年一年的看待，而國家隊是我的驕傲，也是我最大的喜悅。」

凱恩強調，代表英格蘭出賽依舊是他最熱愛的事情，「這是我最喜歡做的事，勝過其他任何事情；顯然四年後仍然非常遙遠，今年夏天我就要33歲了，但看看Lionel，他的生涯並沒有因此結束，他現在仍然在最高水準的舞台上展現表現。」

凱恩以梅西為例，表示自己不願預先替國家隊生涯設定期限，「我從來不想為這些事情設下限制。」

「等到各種情況真正出現時，我會再去面對。」凱恩說，「但現在最重要的，就是消化這場艱難失利所帶來的情緒。」

▲Harry Kane、Lionel Messi。（圖／路透）

▲Harry Kane、Lionel Messi。（圖／路透）

關鍵字： 2026世足、足球、阿根廷、英格蘭、凱恩

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