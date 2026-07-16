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雙職籃都中選！　TPBL新科榜眼吳志鍇：CBA選秀後決定去向

▲▼2026年TPBL職籃新人選秀會，左起郭嘉安、賀丹、吳志鍇。（圖／記者李毓康攝）

▲吳志鍇（右）成為TPBL職籃選秀榜眼，也是今年唯一雙職籃中選好手。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2026年新人選秀會16日正式登場，擁有首輪第2順位「榜眼籤」的台北台新戰神，最終指名來自UBA冠軍強權政大雄鷹的明星前鋒吳志鍇。這也是吳志鍇繼日前PLG選秀獲桃園璞園領航猿指名後，再度於首輪獲選，成為今年唯一在兩大職籃選秀皆中選的新秀戰力。對於外界關注的落腳處，吳志鍇強調，「空間」是首要考量，下一步將等28日的中國CBA選秀結束後再做最終定奪。

身為政大男籃近年穩定輸出的核心戰力，吳志鍇具備優異的身高條件與外線手感，早已是各大職業球團鎖定的頭號目標。他在日前的PLG選秀會上，才以首輪第4順位被領航猿相中，今日在TPBL選秀會順位更進一步，成為僅次於狀元賀丹的「榜眼」。

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在台灣雙職籃都風光中選，吳志鍇透露，「目前下一步尚未定案，由於先前已報名中國CBA選秀，後續將與經紀人深入討論，待28日CBA選秀結果出爐後，才會決定最終去向。」

「現在是很特別的時刻，選對下一步可以發光發熱，選錯可能2到3年都沒發揮空間。」吳志鍇語氣堅定地表示，目前最希望能找到最適合自己、且有發揮空間的球隊，「穩定環境與上場機會是優先考量，我會多方接觸，做出最慎重的決定。」

儘管未來動向仍有變數，但吳志鍇對於能獲得兩大職籃球團的高度肯定表示感激，並感謝一路走來提攜他的貴人。

而對於外界質疑，在吳志鍇尚未表態加盟的情況下動用榜眼籤，是否擔心最終選到「空氣」？台新戰神新任營運長楊勝凱展現氣魄表示，「每個選擇都有代價，雖然會擔心，但志鍇從高中、大學到世大運的資歷非常完整，能力與條件更是有目共睹，這個榜眼絕對是實至名歸。」

戰神球團強調，吳志鍇是球隊今日唯一指名的球員，展現出對這位新生代全能前鋒的高度誠意，接下來將全力爭取這位「政大高砲塔」加盟，為戰神新賽季注入強大戰力。

▲▼ PLG職籃2026年新人選秀會-吳志鍇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳志鍇先前也在PLG職籃被領航猿選中。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： TPBL選秀吳志鍇選秀榜眼台籃

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