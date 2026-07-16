戰神網羅林庭謙、圖齊傳聞不斷　營運長妙回：讓子彈飛

▲2026年TPBL職籃新人選秀會，吳志鍇（右）成為選秀榜眼。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2026年新人選秀會正式落幕，手握首輪榜眼籤的台北台新戰神，如預期指名來自政大男籃的冠軍成員「高砲塔」吳志鍇。除了補進潛力新星，戰神休賽季的「軍備競賽」同樣引發外界高度關注，針對傳聞中可能接掌兵符的圖齊，以及是否有意重磅網國手級頂尖後衛林庭謙，新任營運長楊勝凱今日現身選秀會，耐人尋味地表示，「讓子彈飛一會兒，有好消息會馬上告訴大家。」

戰神上季在例行賽打得艱辛，全季僅繳出11勝25敗、聯盟第6名的成績單，季末也確定與代理總教練米蘭（Milan Stevanovic）分道揚鑣。為了重整旗鼓，球團近期動作頻頻，不僅找來曾任中華男籃球隊經理的楊勝凱出任營運長，更傳出將延攬現任國家隊主帥圖齊執教，甚至有意爭取旅外大咖球星林庭謙加盟，企圖心不言而喻。

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對於外界最關心的主帥人選，楊勝凱今日受訪時透露，球團目前的選帥方向，確實傾向尋找具備國際賽經驗的外籍教練，這也讓曾與楊勝凱在國家隊共事過的圖齊，接手呼聲更顯濃厚。

至於傳出戰神有意網羅CBA天津榮鋼主力後衛林庭謙，楊勝凱則給出了充滿想像空間的回答。他強調，「庭謙是全台灣都知道的出色球員，無論在CBA或是國家隊的表現都有目共睹。像他這麼優秀的球員，每一支球隊都會想要爭取，我們也還在努力中。」

面對外界對補強名單的連番追問，楊勝凱展現幽默感，引用電影名言表示，「就讓子彈飛一會兒吧！如果有確定的好消息，一定會第一時間向大家報告。」

在今日選秀會上，戰神首輪指名196公分的長人吳志鍇，他在政大時期展現出的外線投射能力與防守機動性，被視為能立即銜接職籃戰力的即戰力。隨著榜眼入隊，加上後續教練團與自由球員補強的「子彈」蓄勢待發，戰神新賽季的戰力藍圖已逐漸清晰。

▲2026年TPBL職籃新人選秀會共8人中選。（圖／記者李毓康攝）