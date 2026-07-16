賀丹成海神狀元　李偉誠曝甘苦談：真的不容易！

▲2026年TPBL職籃新人選秀會，賀丹以狀元之姿獲選，賀博與爸媽等台灣家人都到場見證。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

2026年TPBL職籃新人選秀會16日登場，高雄全家海神以首輪第1順位挑進「超級大物」台、美混血194公分前鋒賀丹，成為台籃史上最強選秀狀元。海神球團執行長李偉誠笑說，「真的不容易，但我做得很開心！」

萬眾矚目的「賀家兄弟」大哥賀丹，今日如願成為TPBL職籃選秀狀元，正式加盟南霸天海神，成為球隊新賽季備受期待的新血戰力。

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▲賀丹成為海神選秀狀元。（圖／記者李毓康攝）

海神球團執行長李偉誠表示，「很期待賀丹能和球隊打成一片，希望他能為球隊帶來良好化學效應。」

李偉誠表示，「賀丹打球充滿活力，但私下是個謙虛的人，我希望下個賽季我們重新開始。」談到這段時間的甘苦談，李偉誠笑說，「真的不容易，但我做得很開心！」

另外，海神新任總教練齊科今日也同樣出席新人選秀會，這位昔日曾執教日本職籃勁旅宇都宮皇者的名教頭則表示，「我想了解所有球員的優勢，也希望建議充滿積極與侵略性的體系，希望帶給對手極大防守壓力，賀丹在我看來，是一名有球、無球都能適應的好手，我們希望為他建立適合的體系陣容。」

▲賀博今日也親自到場見證哥哥賀丹成為選秀狀元的榮耀時刻。（圖／記者李毓康攝）