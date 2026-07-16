林安可3打數熄火　西武8局滿壘失守、3比4惜敗羅德

▲林安可。（圖／西武獅IG）



記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒西武獅16日在主場迎戰千葉羅德海洋，台灣重砲林安可擔任先發第6棒鎮守左外野；兩隊前7局戰成2比2，西武先發投手渡邊勇太朗卻在8局上陷入無人出局滿壘危機，遭安田尚憲敲出超前比數的二壘安打，西武最終以3比4落敗。

3局上渡邊勇太朗先被松川虎生敲出安打，隨後山崎剛也擊出安打，羅德形成無人出局一、二壘有人；渡邊勇太朗雖然三振藤原恭大，卻被西川史礁敲出中外野方向兩分打點二壘安打，西武0比2落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西武打線前4局遭羅德先發毛利海大壓制，直到5局下才展開反攻；石井一成在一出局後敲出內野安打，渡部聖彌隨後擊出穿越左、中外野的二壘安打，幫助球隊追回1分。

6局下卡納里歐（Alexander Canario）以內野安打開啟攻勢，西川愛也再敲出落點巧妙的安打，瀧澤夏央則在兩好球的不利情況下擊出內野安打，西武形成無人出局滿壘；小島大河接著擊出中外野高飛犧牲打，將比數扳成2比2。

前7局僅失2分的渡邊勇太朗在8局上續投，他先對山崎剛投出四壞球，接著又被藤原恭大、西川史礁連續敲出安打，瞬間陷入無人出局滿壘危機；安田尚憲把握機會，擊出中外野方向兩分打點二壘安打，羅德取得4比2領先。

渡邊勇太朗在未能拿下8局任何出局數的情況下退場，接替登板的黑田將矢面對無人出局二、三壘的局面，成功解決後續打者，沒有讓分差繼續擴大。

西武8局下未能得分，9局下最後反攻，面對羅德終結者橫山陸人，渡部聖彌在兩出局、一壘有人時敲出適時二壘安打，將差距縮小至1分；但西武最終仍無法送回追平分，以3比4吞敗。

林安可此役3打數沒有安打，2局下擊出二壘滾地球，5局下於一壘有人時敲成二壘界外飛球，7局下則在首球出棒形成三壘界外飛球，3次打擊都未能上壘。