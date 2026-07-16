狀元賀丹加盟海神　喊話想挑戰高柏鎧防守

▲ 海神選秀狀元賀丹，坦言中選時腦袋一片空白。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

2026年TPBL職籃新人選秀會圓滿落幕，備受矚目的台美混血好手賀丹最終如願以狀元之姿加盟高雄全家海神。這位「狀元郎」在受訪時展現十足親和力，坦言在名字被喊出的那一刻，原先的冷靜全數崩盤，腦袋瞬間一片空白。賀丹更放話，非常期待與中華隊隊友們在職籃賽場交手，甚至點名要直接挑戰高柏鎧的「胸膛」與嚴防！

身為台美混血兄弟檔中的哥哥，賀丹過去兩年在瓊斯盃的表現有目共睹。談到決定投身TPB職籃 並選擇海神的原因，賀丹直言，「海神那種像家人般的球隊氛圍，以及與球隊執行長Wilson（李偉誠）碰面後的感受，是讓我決定加盟的關鍵。這支球隊擁有冠軍級別的體系，能以狀元身分加入如此頂尖的球隊，我真的非常幸運。」

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回憶選秀當下的緊張氣氛，賀丹笑說，「老實說，我原本以為自己會很冷靜、泰然自若，心裡一直叫自己放輕鬆。但就在宣布名字的前5分鐘，那種緊張感排山倒海而來，當我的名字被喊出時，冷靜早就拋到九霄雲外，心臟跳得飛快，腦袋真的是一片空白。」

對於即將落腳的高雄，賀丹也展現出「台式幽默」，「我聽說高雄很『熱』，現在我親自證實了，那裡真的非常熱！但我很期待去探索，之前去過駁二藝術特區，覺得那裡非常酷。」

進入職籃後，賀丹也將與中華隊前輩胡瓏貿重逢，兩人曾在亞洲盃並肩作戰。賀丹表示，「瓏貿非常聰明，我們溝通無礙，他是一位不可思議的球員，我非常期待能再次與他並肩作戰。同時我也想從總教練身上吸收更多籃球智慧。」

談到新賽季的目標，賀丹毫不猶豫地表示：「就是贏球，目標只有總冠軍！個人獎項我不會強求，我會帶來我最棒的表現。」

▲賀丹正式加盟海神成為本季選秀狀元。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，被問到最想與哪位球員交手時，賀丹點名了昔日中華隊戰友，特別是歸化球員高柏鎧「我們情同兄弟，我非常期待對上他們。特別是高柏鎧，我絕對會直接衝著他的胸膛去強攻！」

此外，賀丹也展現了融入本土文化的決心，他透露計畫聘請中文家教，「我的目標是明年底前，能用中文和大家對談。雖然我現在只會說『中文』、『台灣』這幾個詞，但我會努力搞懂它。」

至於在選秀現場一直逗他笑的弟弟賀博，賀丹也感性表示，「他是那種愛鬧我的人，但他確實幫我緩解了緊張情緒，真的沒辦法要求一個比他更好的弟弟了。」

▲賀丹中選當下，與家人互相慶賀。（圖／記者李毓康攝）