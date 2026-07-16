張皓崴失誤陷自責　陳傑憲、林子豪暖心開導：哪個學長沒犯過

▲統一獅球員張皓崴。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅張皓崴昨對戰桃猿因跑壘及守備出現狀況，2局下遭教練團換下；他今（16日）賽前坦言，當下因太急著證明自己才發生失誤，所幸球隊最終仍逆轉勝出，讓他鬆了一口氣，更感謝學長們「幫我繳學費」。

張皓崴昨日擔任先發二壘手、開路先鋒，首打席敲出安打，但比賽前段在跑壘、接球處理上出現瑕疵，2局下發生守備失誤後隨即被換下場，獅隊總教練林岳平賽後也直言，張皓崴當天出現太多狀況，因此決定先將他換下。

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回想漏接當下，張皓崴坦言問題出在心態，「我覺得是因為太急了，急著想要表現，所以造成那個失誤。」至於遭到換下是否感到難過，他表示教練團做出這項決定相當合理，「因為一上來就發生這樣的事情，就不好看。」

獅隊前8局雖敲出多支安打，卻始終無法攻下分數，直到9局上朱迦恩在2出局後敲出追平安打，才將戰局帶入突破僵局；10局上獅隊再攻下2分，最終以3比2險勝，朱迦恩也獲選單場MVP。

看到隊友將勝利救回來，張皓崴也終於放下心中大石；他透露賽後特別向朱迦恩及其他學長道謝，「謝謝學長他們幫我繳學費。」

這並非張皓崴本季第一次因失誤陷入自責，先前6月在亞太球場球隊也因自己的守備失誤受到影響，當時他賽後也曾在Threads上看到球迷的批評與鼓勵。

「我不會特別去注意這麼多，只是當天有滑到。」張皓崴說，不論是責罵或鼓勵，他都會看在眼裡並自行消化，再於練習時提醒自己把該做的事情做好。

昨日退場後，不少獅隊學長也主動開導他，張皓崴透露，邱智呈告訴他，不要因為一次失誤就持續陷在負面情緒中；林子豪則提醒，即使旁人再怎麼安慰，最終仍得靠自己走出來，「不要一直陷在裡面，不然會越來越不好。」

比賽結束後，獅隊野手群也特別集合談話，張皓崴表示，陳傑憲等學長以自身經驗鼓勵他，「哪一個學長不是經歷失誤，再慢慢走上來？他有跟我說，我們這裡每個人都有過。」

經歷前一戰的守備挫折，張皓崴16日仍獲先發機會，不過守備位置從二壘轉往中外野，這也是他在一軍首度鎮守中外野。

張皓崴過去曾有外野守備經驗，但在一軍僅守過左右兩側；他表示賽前會向陳傑憲、邱智呈請教中外野需要注意的細節。

至於內、外野之間頻繁轉換是否需要調適，他說：「不會，這就是教練給我的工作，想辦法把自己做好，把能做的事情做好就好。」