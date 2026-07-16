梅西有望挑戰史無前例「三冠王」　談對西班牙有特殊情感





▲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

阿根廷隊今擊敗英格蘭挺進世界盃決賽，將於20日西班牙爭奪大力神盃。隊長梅西（Lionel Messi）在本場比賽展現核心價值，儘管未取得進球，但他貢獻了2次關鍵助攻，率隊上演驚天逆轉。這次在決賽，梅西不僅有望率隊挑戰世界盃二連霸，更有機會囊括金靴獎、助攻王及金球獎，力拚史無前例的「個人三冠王」成就。

梅西本屆賽事展現了超越年齡的統治力，目前在個人榮譽榜上皆名列前茅，展現出奪取「三冠王」的強勢姿態， 在金球獎部分梅西曾於2014、2022年兩度獲獎，本屆表現依舊神勇。若能奪冠，極大機率達成史上首次「連續兩屆、生涯第三度」獲得賽會MVP的成就。

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至於助攻王部分，梅西目前累積4次助攻，暫居助攻榜第2，僅次於法國前鋒奧利塞的5次。由於兩人都還有一場比賽，梅西仍有機會ㄈ在冠軍戰超前，奪下助攻王頭銜。

而生涯還未拿過的金靴獎，梅西目前踢進8球，與法國球星姆巴佩並列射手榜首位，在進球數相同的情況下，梅西因助攻數佔優而暫居優勢。

率隊闖入決賽後，梅西在賽後採訪中流露了對冠軍戰對手西班牙隊的複雜情感。曾長期效力於巴塞隆納的他，對於西班牙的足球風格與球員不僅熟悉，更懷有深厚淵源。

「西班牙一支偉大的國家隊。他們擁有許多傑出的球員，也有獨特的戰術體系，這是我非常熟悉的球隊，他們多年來一直貫徹著同一種足球哲學。」梅西在受訪時說道，身為巴薩傳奇，梅西坦言這場決賽對他而言意義非凡，他說自己很了解西班牙球員，也一直關注著他們的表現。

「正因如此，無論如何這都是一場特別的戰役，更何況這是世界盃冠軍戰，」梅西最後說道，「我可以預期，這場比賽將會非常膠著。」