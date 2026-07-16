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雙洋砲牽動土投輪值！陳克羿轉牛棚　曾總揭考量、下半季仍鎖定先發

▲陳克羿 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳克羿。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿這陣子調整土投分工，原本以先發角色為主的陳克羿，本周暫時進入牛棚支援，總教練曾豪駒16日表示，這是配合明星賽前賽程所做的短期安排，陳克羿明星賽後仍會朝先發方向準備，並非在球隊先發競爭中遭林子崴超越。

桃猿15日與統一獅鏖戰至延長10局，曾豪駒透露，陳克羿原本就是當天可用的中繼人選，若比賽再繼續延長，教練團可能安排他登板，但最終沒有用到。

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「這個禮拜他就是中繼的一個部分。」曾豪駒表示，由於陳克羿距離下一次先發間隔較長，安排他在明星賽前進入牛棚，不僅可以維持比賽感覺，也能支援球隊後援戰力。

另一方面，林子崴已著手拉長投球局數、為轉任先發做準備；曾豪駒日前也曾指出，桃猿規劃的本土先發人選包括曾家輝、陳克羿、劉家翔與林子崴，希望在一軍採用雙洋砲配置時，由更多本土投手分擔先發局數。

被問到林子崴下半季的先發順位是否排在陳克羿之前，曾豪駒談及：「不是這樣講，兩個人都是我們先發的預備人員。」

曾豪駒強調，陳克羿在明星賽後仍會調整回先發，現階段轉入牛棚，是因為先發間隔較長，讓他在一軍維持出賽狀態，對球隊也是很好的支援。

至於林子崴是否已經確定擔任下半季先發，曾豪駒說，目前只能說是朝先發方向準備，「希望他可以確實拉到需要的量，下一場先發也能照我們的安排投出來。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿、曾豪駒、陳克羿、林子崴

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