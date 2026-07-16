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邱邦生涯首打席敲安曾總讚「把握住機會」　何品室融升一軍再等等

▲邱邦。（圖／樂天桃猿）

▲邱邦。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿邱邦15日9局下代打敲出生涯首安，儘管球隊最終在延長賽以2比3不敵統一獅，他仍以生涯首打席就擊出安打，替自己的職棒一軍旅程留下難忘起點；總教練曾豪駒今賽前表示，他在二軍主要以三壘守備為主，也是球隊這次將他拉上一軍的考量之一。

「他在三壘的守備算是中規中矩，進到球隊之後也看得出來他滿認真的。」曾豪駒說，機會仍要靠球員自己創造，如今邱邦獲得站上一軍舞台的機會，就要設法好好把握。

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邱邦昨在9局下代打登場，面對統一投手邱浩鈞敲出安打；曾豪駒坦言，看到他完成生涯首安，全隊都替他感到高興，「他把握住機會了。」

除了邱邦之外，桃猿另一名年輕野手何品室融剛結束四國菁英棒球對抗賽任務，首屆賽事於7月11日至15日在台中舉行，由台灣、美國、日本及韓國好手參賽，桃猿共有何品室融、張趙紘兩名球員加入。

至於何品室融是否會在返隊後立即回到一軍，曾豪駒表示仍要視狀況評估，球隊安排他參加這次賽事，主要是希望他接觸不同層次的比賽，吸收更多實戰經驗。

曾豪駒提及：「希望他透過這次比賽得到一些經驗，面對不同的層次，回來之後加以消化，之後再看什麼時候上來。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、樂天桃猿、曾豪駒、邱邦、何品室融

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