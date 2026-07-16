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獅隊外野重創！邱智呈「睡覺傷肩」、亞運國手朱迦恩腿緊繃

▲▼林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／桃園報導

統一獅16日交手樂天桃猿，賽前外野陣容拉起警報，總教練林岳平透露，主力外野手邱智呈因「睡覺壓到左肩」引發不適，今日已赴醫院治療；另一名外野手朱迦恩也出現腿部緊繃狀況，為補足外野戰力，餅總坦言今天被迫進行一二軍名單升降。

談到邱智呈的狀況，林岳平無奈表示，「他因為睡覺去擠壓到左肩，今天有去醫院治療，這幾天可能會先休息。」

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不過考量到接下來適逢明星賽，球隊有5天的空檔可以讓選手恢復，因此教練團決定不將他降下二軍，讓他留在陣中好好調整。

除了邱智呈掛免戰牌，朱迦恩在昨日比賽最後一個打席衝刺後，也向教練團反應腳部有些緊繃；餅總指出，為了避免在衝刺上引發更嚴重的拉傷，今天對朱迦恩採取保守的預防性休息，不過視戰況需求，依然會讓他在板凳準備代打。

由於兩名外野戰力同時無法先發，林岳平坦言在名單調度上「被迫」做出抉擇：「因為兩個外野手不能上，就變成我必須要捨去余羿賢的機會，換一個預備的外野手田子杰上來。」

今日統一獅共做出兩項球員異動，除了余羿賢下二軍、田子杰升一軍支援外野之外；高偉強也因為近日練球出現肩膀不適的狀況下放二軍，空缺則由王鏡銘替補升上一軍。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、朱迦恩、邱智呈

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