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「魔人」哈蘭德累壞了！　睡眼惺忪照曝光：時差超嚴重

▲25歲當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威神鋒哈蘭德世界盃後直言時差累壞了。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

結束2026世界盃之旅後，挪威頂尖神鋒「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）的行程依舊馬不停蹄！哈蘭德日前先是隨國家隊返回挪威，前往首都奧斯陸晉見王室成員，隨後又立即飛往義大利，與女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）合體出席時尚大秀。不過，這位球場上的進球機器似乎也敵不過連日奔波，16日他在社群媒體PO出「睡眼惺忪」的疲憊照，直言時差讓他相當痛苦，引發球迷高度關注。

身為當今足壇最具統治力的前鋒之一，哈蘭德在場外的一舉一動都是鎂光燈焦點。在結束國家隊賽事後，他先是以國家英雄之姿晉見挪威王室，展現莊重一面；緊接著又切換模式，變身時尚咖現身義大利時裝秀，展現極高的人氣與商業價值。

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不過，鐵打的身體也會累，哈蘭德今日下午在個人IG、臉書同步發文，貼出一張自己神情憔悴、雙眼皮深邃且睡眼惺忪的照片，與平時在賽場上充滿霸氣、或是私下搞怪充滿活力的模樣大相徑庭。

哈蘭德在文中坦言，「雖然時差反應真的很嚴重，但我也沒什麼好抱怨的。」（Jet lagged af but can’t complain），言談中透露出連日趕場的疲憊感。

這則「電力耗盡」的貼文發布僅短短1小時，就迅速吸引超過100萬名網友點讚朝聖。不少粉絲紛紛留言關心，直呼「魔人也需要充電」、「這時差看起來真的累壞了」、「看來進球機器也需要好好睡一覺」。

▲▼哈蘭德世界盃後現身Dolce ＆ Gabbana大秀 。（圖／品牌提供）

▲哈蘭德世界盃後現身Dolce ＆ Gabbana大秀 。（圖／品牌提供）

關鍵字： 2026世足4強世界盃挪威哈蘭德魔人

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