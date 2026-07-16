英媒細數阿根廷31項爭議舉動　怒批「盡耍下三濫手段」

▲阿根廷隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

阿根廷在世界盃4強賽以2比1逆轉擊敗英格蘭挺進決賽，但比賽中的身體對抗與場上火藥味再度引發熱議。英國《每日電訊報》賽後發文，整理出阿根廷全場「31項爭議行為」，批評球隊透過各種犯規、挑釁與拖延時間等手段影響比賽節奏，甚至形容阿根廷是足球場上的「陰招大師」。

《每日電訊報》指出，阿根廷從開賽不到1分鐘就展現強硬作風。包括麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、費南德斯（Enzo Fernández）等人，多次出現延遲鏟球、背後推人、高抬腿、拉人等動作，讓英格蘭球員頻頻倒地。

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報導還提到，阿根廷球員不只在有球狀態下動作頻繁，無球時也持續與英格蘭球員發生身體接觸，包括推人、言語挑釁，以及圍向裁判施壓等行為。其中，當英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與裁判交談時，麥卡利斯特和帕雷德斯甚至一度向裁判施壓，希望凱恩被出示紅牌。

除了場上衝突外，《每日電訊報》也點名阿根廷有多次拖延時間的舉動，包括上半場補時期間從替補席將舊球丟回場內，影響英格蘭快速發界外球。終場前，門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）接獲高球後刻意倒地拖延時間，也遭到批評。

賽後衝突同樣沒有平息。阿根廷球員瘋狂慶祝晉級，引發部分英格蘭球員不滿，雙方一度爆發推擠與口角，英格蘭門將亨德森（Dean Henderson）推了進球功臣馬丁尼茲（Lautaro Martínez），羅傑斯（Morgan Rogers）也與多名阿根廷球員發生肢體衝突，貝林漢姆（Jude Bellingham）則拍打了一名阿根廷球員後腦，場面一度混亂。

此外，阿根廷球員賽後還高舉寫有「馬爾維納斯屬於阿根廷（Las Malvinas son Argentinas）」字樣的旗幟慶祝，由於涉及福克蘭群島主權爭議，外界認為若FIFA認定屬於政治性訊息，阿根廷足協還可能面臨進一步紀律處分。