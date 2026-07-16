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英媒細數阿根廷31項爭議舉動　怒批「盡耍下三濫手段」

▲阿根廷隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

阿根廷在世界盃4強賽以2比1逆轉擊敗英格蘭挺進決賽，但比賽中的身體對抗與場上火藥味再度引發熱議。英國《每日電訊報》賽後發文，整理出阿根廷全場「31項爭議行為」，批評球隊透過各種犯規、挑釁與拖延時間等手段影響比賽節奏，甚至形容阿根廷是足球場上的「陰招大師」。

《每日電訊報》指出，阿根廷從開賽不到1分鐘就展現強硬作風。包括麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、費南德斯（Enzo Fernández）等人，多次出現延遲鏟球、背後推人、高抬腿、拉人等動作，讓英格蘭球員頻頻倒地。

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報導還提到，阿根廷球員不只在有球狀態下動作頻繁，無球時也持續與英格蘭球員發生身體接觸，包括推人、言語挑釁，以及圍向裁判施壓等行為。其中，當英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與裁判交談時，麥卡利斯特和帕雷德斯甚至一度向裁判施壓，希望凱恩被出示紅牌。

除了場上衝突外，《每日電訊報》也點名阿根廷有多次拖延時間的舉動，包括上半場補時期間從替補席將舊球丟回場內，影響英格蘭快速發界外球。終場前，門將馬丁尼茲（Emiliano Martínez）接獲高球後刻意倒地拖延時間，也遭到批評。

賽後衝突同樣沒有平息。阿根廷球員瘋狂慶祝晉級，引發部分英格蘭球員不滿，雙方一度爆發推擠與口角，英格蘭門將亨德森（Dean Henderson）推了進球功臣馬丁尼茲（Lautaro Martínez），羅傑斯（Morgan Rogers）也與多名阿根廷球員發生肢體衝突，貝林漢姆（Jude Bellingham）則拍打了一名阿根廷球員後腦，場面一度混亂。

此外，阿根廷球員賽後還高舉寫有「馬爾維納斯屬於阿根廷（Las Malvinas son Argentinas）」字樣的旗幟慶祝，由於涉及福克蘭群島主權爭議，外界認為若FIFA認定屬於政治性訊息，阿根廷足協還可能面臨進一步紀律處分。

時間 涉及球員/人物 事件內容
第 1 分鐘 麥卡利斯特、安德森 麥卡利斯特逼搶時踢倒安德森。
第 2 分鐘 帕雷德斯、貝林漢姆 帕雷德斯從背後推倒貝林漢姆，引爆雙方衝突。
第 3 分鐘 恩佐・費南德斯、安德森 恩佐・費南德斯慢半拍鏟倒安德森，打亂英格蘭組織。
第 6 分鐘 朱利亞諾・西蒙尼、安德森 西蒙尼踢中安德森腳後跟。
第 11 分鐘 恩佐・費南德斯、安德森 恩佐再度對安德森犯規卻未受罰，兩人在地上發生拉扯。
第 11 分鐘 摩根・羅傑斯 羅傑斯回防時遭故意絆倒。
第 13 分鐘 朱利亞諾・西蒙尼、皮克福德 西蒙尼在越位後朝皮克福德甩腳。
第 15 分鐘 帕雷德斯、貝林漢姆 帕雷德斯強硬撞倒貝林漢姆，還出言挑釁。
第 16 分鐘 朱利亞諾・西蒙尼、戈登 西蒙尼拉倒戈登，隨後輕拍他的頭部。
第 24 分鐘 朱利亞諾・西蒙尼、皮克福德 西蒙尼角球時持續干擾皮克福德。
第 28 分鐘 麥卡利斯特、里斯・詹姆斯 麥卡利斯特慢半拍撞上里斯・詹姆斯。
第 31 分鐘 恩佐・費南德斯、貝林漢姆 恩佐成為短時間內第三名對貝林漢姆犯規的球員。
第 33 分鐘 朱利亞諾・西蒙尼、格伊 西蒙尼爭搶時以頭部衝撞格伊。
第 34 分鐘 莫利納、貝林漢姆 莫利納從背後撞向貝林漢姆。
第 36 分鐘 安德森、梅西、史賓斯 安德森撞倒梅西，梅西疑似朝史賓斯輕踢一腳。
第 37 分鐘 麥卡利斯特、帕雷德斯、凱恩 麥卡利斯特與帕雷德斯要求裁判將凱恩罰下。
第 41 分鐘 利桑德羅・馬丁尼茲、羅傑斯 馬丁尼茲拉倒羅傑斯，領到黃牌。
45+1 分鐘 阿根廷替補席 阿根廷替補席將舊球丟回場內，企圖拖延時間。
45+2 分鐘 帕雷德斯、安德森 帕雷德斯對安德森做出高抬腿動作。
中場休息 梅西、恩佐・費南德斯 梅西與恩佐持續包圍裁判抗議。
第 48 分鐘 梅西、貝林漢姆 梅西將貝林漢姆推向場邊廣告看板。
第 51 分鐘 羅梅羅、貝林漢姆 羅梅羅以類似橄欖球擒抱的方式拉倒貝林漢姆。
第 53 分鐘 朱利亞諾・西蒙尼、史賓斯 西蒙尼揮肘打中史賓斯臉部，未遭處分。
第 58 分鐘 羅梅羅、皮克福德 羅梅羅與皮克福德碰撞，導致後者重摔。
第 73 分鐘 梅西、史賓斯 補水暫停後，梅西在史賓斯擲界外球時出手干擾。
第 85 分鐘 恩佐・費南德斯、羅梅羅、皮克福德 恩佐進球後，羅梅羅直接朝皮克福德臉上怒吼慶祝。
第 88 分鐘 阿根廷球員、史東斯 史東斯受傷倒地時，阿根廷球員再度圍堵裁判抗議。
90+2 分鐘 蒙鐵爾、貝林漢姆 蒙鐵爾趁擲界外球空檔對貝林漢姆飆罵。
90+7 分鐘 艾米里亞諾・馬丁尼茲 馬丁尼茲抱球倒地拖延時間。
終場後 阿根廷球員、亨德森、羅傑斯、貝林漢姆 阿根廷球員瘋狂慶祝，引發兩隊衝突。
賽後慶祝 阿根廷球員 阿根廷球員高舉政治表態布條，恐遭 FIFA 處分。
關鍵字： 阿根廷英格蘭世界盃爭議判罰賽後衝突

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