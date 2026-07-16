全世界等梅西左腳射門、他卻右腳送致勝助攻　網驚：所以是傳奇

▲梅西用非慣用腳的右腳送出致勝助攻。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「你們將會目睹『神之左腳』。」巴塞隆納傳奇前鋒伊布（Zlatan Ibrahimović）在四強賽前曾這樣警告英國球迷。只是沒想到今天的四強賽，當全世界都在盯著梅西的左腳，他卻用「非慣用腳」的右腳送出致勝助攻，也將英格蘭踢出了決賽。

英格蘭為此役做出了萬全準備，主帥圖赫爾顯然深知梅西左腳的威脅，球隊防線祭出密不透風的陣型，每當梅西向中央盤帶時，他們便會採取包夾策略，誘導這位超級巨星向側翼移動或使用右腳。

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事實證明，這項戰略在絕大部分時間內是有效的，梅西無法像過去一樣輕易切入進行標誌性的「弧線捲射」，英格蘭為防住梅西的左腳所以進行包夾策略，但就在英格蘭認為已將梅西那隻致命的左腳完全封印之際，梅西做出了全世界都沒預料到的選擇。

傷停補時第92分鐘，場上1比1平手，麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）的射門中柱彈出，梅西在混亂中奪回球權。此時，全英格蘭防線重心都集中在防堵梅西左腳上，梅西卻反其道而行，轉向右側在面對防守者的一瞬間，用非慣用腳——右腳，送出了一記極其精妙的助攻，皮精確地越過防線，直接落在L.馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭頂，後者頭槌破門，完成戲劇性的絕殺。

LIONEL MESSI STUNNING ASSIST TO WIN THE GAME FOR ARGENTINA ???????? pic.twitter.com/4i3txSqcFP — MC (@CrewsMat10) July 15, 2026

回顧本屆賽事數據，梅西在面對阿爾及利亞時以右腳踢進精彩進球，對陣埃及、維德角與瑞士時，也多次利用右腳創造出極高期待進球（xG）的機會，僅因對手門將的神勇撲救才未入網。

這些統計資料顯示，梅西正在變得越來越多才多藝。即便速度不及全盛時期，但他憑藉卓越的閱讀比賽能力、選位意識，以及雙腳皆能完成精準傳輸的技術，彌補了體能上的衰退，但梅西最可怕的，就是對手為了阻擋他那傳奇般的左腳傾注了所有資源，最終卻被他的右腳送出了決定性的一擊。

梅西這記出其不意的右腳助攻，在賽後社群媒體引發熱烈迴響。球迷紛紛驚嘆：「左腳已經是異次元了，如果連右腳都有這種精度，對手根本無從防守」、「為什麼梅西能用右腳做到這種地步？」、「連右腳都有這種傳中精度，實在太強了」、「這就是他之所以是傳奇的原因」。