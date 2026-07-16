阿根廷挺進決賽後惹禍？高舉敏感旗幟恐遭FIFA開罰

???????? | Argentina players after the game with banner stating: “Las Malvinas Son Argentinas” ????????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

阿根廷在世界盃4強戰以2比1逆轉擊敗英格蘭挺進決賽，不過賽後球員高舉寫著「Las Malvinas son Argentinas（馬爾維納斯屬於阿根廷）」的旗幟卻引發爭議。由於國際足總（FIFA）禁止在官方賽事中出現政治性訊息，外媒指出，阿根廷足協恐因此面臨處分。

阿根廷與英格蘭於台灣時間16日在世界盃4強交手，雖然先遭戈登（Anthony Gordon）破門，但靠著費南德斯（Enzo Fernández）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）先後進球，以2比1逆轉勝闖進世界盃決賽。

然而，阿根廷球員在賽後展示印有「Las Malvinas son Argentinas（馬爾維納斯屬於阿根廷）」字樣的旗幟，再度掀起福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬爾維納斯群島由英國稱為福克蘭群島，1982年曾因主權問題爆發長達74天的戰爭，造成超過900人死亡，至今仍是兩國非常敏感的政治議題。

報導指出，本屆世界盃期間，阿根廷球員與球迷就曾多次高唱提及馬爾維納斯群島的歌曲。中場德保羅（Rodrigo De Paul）賽前受訪時也表示，「這是一場足球比賽，但背後承載著更大的意義，讓人想起馬拉度納（Diego Maradona）當年做到的一切。」

不過德保羅也強調，「我們會歌頌馬爾維納斯英雄，但足球比賽與馬爾維納斯問題應該分開討論。那段歷史是一場悲劇，我們永遠不會忘記逝去的人，但現在我們只想贏球、晉級決賽。」

根據FIFA規定，官方賽事禁止出現政治性言論或象徵。如果FIFA認定這面旗幟屬於政治訴求，阿根廷足協可能遭到紀律處分。

事實上，2014年阿根廷在與斯洛維尼亞的友誼賽前，也曾展示相同內容的旗幟，FIFA當時認定違反禁止政治行為規定，對阿根廷足協開罰3萬瑞士法郎（約新台幣120萬元）。

如今阿根廷淘汰宿敵英格蘭挺進決賽，但賽後這項充滿歷史與政治意涵的舉動，是否再度招致FIFA祭出懲處，也成為外界關注焦點。

▲阿根廷隊晉級後再掀爭議。（圖／翻攝自X）