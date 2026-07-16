張員瑛將登上MLB投手丘！為大都會、道奇焦點戰開球　IVE親臨花旗球場

▲張員瑛。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

韓國超人氣女團IVE即將登上MLB舞台！根據韓媒《Sportal Korea》報導，IVE獲邀前往紐約大都會主場花旗球場，出席大都會迎戰洛杉磯道奇的焦點賽事，隊內擔任Vocal的張員瑛將代表團體擔任開球嘉賓。

MLB宣布，IVE將親臨花旗球場觀賽，並由張員瑛站上投手丘開球，這場比賽預定於台灣時間為7月27日。

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首度以開球嘉賓身分踏上大聯盟球場，張員瑛表示：「每一次能用全新的方式與粉絲見面，都會帶給我很大的啟發；我很期待能親自在花旗球場感受熱烈的現場氣氛，並與全世界的棒球迷及DIVE，一起分享這個特別時刻。」

此次受邀格外受到矚目，除了大都會與道奇都是韓國球迷相當熟悉的球隊，兩隊過去也都有韓國球員效力，與韓國棒壇建立長年淵源，IVE此次現身兩支人氣球隊的對戰，也成為K-pop與大聯盟跨界合作的最新案例。

正式開球前，IVE還將與韓國棒球傳奇金炳賢，以及曾長期征戰韓國職棒的尼珀特（Dustin Nippert）共同拍攝特別企畫，透過棒球與流行音樂的結合，以不同形式與粉絲見面。

IVE表示：「能夠親自見到金炳賢和Nippert，並一起分享連結韓國棒球與K-pop的特別時刻，讓我們感到非常興奮；希望這次合作能為棒球迷、DIVE，以及世界各地的粉絲留下難忘回憶。」

近年MLB持續推動棒球與K-pop的跨界企畫，希望透過音樂、娛樂及球場活動，為全球球迷創造更多元的觀賽體驗；張員瑛此次擔任開球嘉賓，也讓大都會與道奇之戰增添場外話題。