明星賽投手限制太多　羅伯斯苦笑：我真的陷入恐慌

▲羅伯斯（Dave Roberts）執掌國聯明星隊兵符，賽後坦言投手調度壓力巨大，一度擔心沒有人手可以完成比賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

2026年大聯盟明星賽看似集結各隊頂尖投手，實際上卻讓國聯總教練、道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）傷透腦筋。由於各球團限制投手登板方式，讓他整場比賽調度都得精打細算，甚至一度擔心沒有投手可用，賽後坦言自己當時「真的陷入恐慌」。

根據《The Athletic》報導，羅伯斯最大的考驗出現在首局。國聯先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）一開賽就失掉3分，投球數也突破30球，羅伯斯原本考慮提前換上紅雀投手歐布萊恩（Riley O'Brien），卻遲遲不敢下決定。

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原因是各球團為保護自家投手，賽前便針對登板局數與熱身次數設下限制，羅伯斯擔心太早動用牛棚，恐導致後續調度失衡。當天國聯即使安排道奇左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）投2局，但實際可運用的投球局數總計也只有10局，其餘投手依各自球團要求，最多只能進行一次熱身，讓羅伯斯的調度空間相當有限。

為了確認桑契斯是否還能續投，羅伯斯還特地望向費城人教練團，在得到「還可以再投1名打者」的回應後，才決定讓他續投。最終桑契斯解決老虎外野手格林（Riley Greene）化解危機。羅伯斯事後被問到，如果當時沒能解決打者怎麼辦，他苦笑回答：「我當時真的陷入恐慌。」

羅伯斯也直言，明星賽最大的壓力並非面對對手，而是在尊重各球團保護投手的前提下，仍必須設法完成整場比賽，「這就是最讓人有壓力的地方。」

事實上，道奇也在賽前就決定不讓山本由伸登板，其他球團同樣要求限制自家主力投手的使用方式。羅伯斯認為，明星賽本該是讓最好的球員站上舞台，但現今球團與球員對於出賽的顧慮愈來愈多，也讓總教練的調度變得更加困難。

對此，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也坦言，現行規定已讓不少球團選擇安排投手在明星賽前的週日登板，藉此避開明星賽，因此聯盟正評估將明星賽從週二改至週三舉行，增加一天休息時間。不過，只要各球團仍以保護投手為優先，相關問題恐怕短時間內仍難以解決。