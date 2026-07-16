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「原來維德角真的這麼強！」西班牙、阿根廷都曾吃足苦頭

▲維德角守門員沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角守門員沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃決賽組合正式出爐，將由西班牙對決阿根廷。隨著兩支球隊相繼闖進冠軍戰，本屆首度參賽的維德角再度成為討論焦點，因為這支非洲新軍不僅是西班牙本屆唯一未能擊敗的對手，更將衛冕軍阿根廷逼進延長賽。

西班牙在4強賽以2比0擊敗法國，自2010年後再度挺進世界盃決賽；阿根廷則靠著最後階段連進兩球，以2比1逆轉英格蘭，連兩屆闖進冠軍戰。決賽將於台灣時間20日凌晨3時在紐約／紐澤西體育場登場。

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本屆賽事至今，西班牙取得6勝1和、攻進13球、僅失1球；阿根廷則豪取7連勝，累計攻入19球，暫居本屆進球榜第一。不過，兩隊都曾在維德角身上遭遇苦戰。

維德角在小組賽首戰對上西班牙，門將沃濟尼亞（Vozinha）多次化解危機，最終以0比0逼平奪冠熱門。這也是西班牙本屆7場比賽中，唯一未能取勝、也是唯一沒有進球的一戰。

之後，西班牙接連擊敗沙烏地阿拉伯、烏拉圭、奧地利、葡萄牙、比利時與法國，一路晉級決賽。

維德角的表現並不只限於西班牙之戰。小組賽第2戰，他們在兩度落後的情況下，以2比2逼和烏拉圭；第3戰再與沙烏地阿拉伯踢成0比0，最終以3連和、分組第二之姿挺進32強。

淘汰賽首戰，首次參加世界盃的維德角遭遇衛冕軍阿根廷。維德角在上半場先失球後，下半場追平比分，將比賽拖入延長賽；延長賽再度落後後，他們仍頑強扳平。不過，阿根廷最終在延長賽下半場攻進致勝球，維德角以2比3惜敗，止步32強。

隨著西班牙與阿根廷會師決賽，維德角本屆的表現也再度受到球迷討論，不少網友紛紛表示，「西班牙和阿根廷都進決賽，維德角的評價直接飆升」、「原來維德角真的這麼強」、「讓西班牙和阿根廷最頭痛的球隊，或許就是維德角」。

維德角雖然首次站上世界盃舞台，但不僅讓西班牙吞下本屆唯一一場和局，也曾將阿根廷逼進120分鐘苦戰。隨著兩支決賽隊伍相繼晉級，這支世界盃新軍的表現再次受到外界關注。

關鍵字： 美加墨世界盃西班牙阿根廷維德角黑馬

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