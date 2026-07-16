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法國主帥止步4強後質疑裁判　FIFA火速反擊：世界級水準

記者王真魚／綜合報導

法國隊在世界盃4強賽以0比2不敵西班牙，無緣挑戰隊史第3座冠軍。賽後，即將在本屆賽事結束後卸任的總教練德尚（Didier Deschamps）坦言，全隊都對失利感到「非常沮喪」，同時也公開質疑主裁判巴頓（Ivan Barton）是否具備執法世界盃4強賽的能力。對此，國際足總（FIFA）16日罕見透過官方X帳號發表聲明，強調執法本屆賽事的裁判「都是世界級」。

德尚率領的法國隊本屆賽事一路踢出華麗進攻足球，前6戰攻進16球，被外界拿來與世界盃史上最偉大的球隊相提並論。然而，面對西班牙的強勢壓制，法國最終止步4強。

「當然，我們非常失望。」德尚賽後表示，「球員們都深受打擊，因為我們原本抱持著很大的企圖心。不過，我們也必須認清現實，承認今天在技術層面上，我們確實略遜於這支掌控比賽節奏的球隊。」

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儘管如此，德尚仍強調敗因主要在自己，「首先，這是我們自己的問題，我不想責怪任何人。」

不過，談到裁判執法時，德尚仍忍不住開砲。上半場，法國後衛迪涅（Lucas Digne）禁區內踢倒西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal），主裁判巴頓判給西班牙十二碼罰球。賽後，德尚表示：「我要問一個帶有立場的問題，但我不會回答。這名裁判真的具備執法世界盃4強賽的水準嗎？」

他補充道，「我不是因為今天輸球才這麼說。比賽中確實出現不少判決，當然，也有一些對我們有利的判決。」

針對德尚的質疑，FIFA於16日更新官方X帳號，以裁判委員會主席柯里納（Pierluigi Collina）的照片為背景發布聲明，寫道：「針對德尚先生質疑我們的主裁判是否具備執法世界盃4強賽應有水準的言論，FIFA的回答非常明確。」

隨後，FIFA更以柯里納的名義強硬回應：「是的，毫無疑問，我們的主裁判都是世界級的。」

▲▼法國主帥德尚（Didier Deschamps）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國主帥德尚（Didier Deschamps）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美加墨世界盃法國隊FIFA德尚裁判爭議2026世足

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