三獅「受難記」！裝備遭竊到後防崩盤　英格蘭衰事總整理

▲英格蘭本屆衰事不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃英格蘭隊本屆賽事中的遭遇，無疑是近年國際足壇最「離奇」的一段旅程，這次他們在場內外遭遇了一連串不可思議的突發事件，從裝備被偷傷兵潮、裁判判罰爭議到媒體輿論的夾擊，被球迷戲稱為「本屆最衰」球隊，儘管最終闖入四強並在激戰後惜敗阿根廷，但這段充滿波折的賽程，已足以載入史冊。《ETtoday》也整理了英格蘭隊本屆賽事中遭遇的一連串挑戰。

裝備遭竊與「繞地球半圈」長征

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英格蘭的倒楣並非從球場開始。在抵達堪薩斯市基地前，球隊的後勤貨車遭遇離奇盜竊，除了官方比賽用球外，所有訓練器材與訂製比賽鞋遭洗劫一空，球隊一度陷入「只剩一顆球」的窘境。更糟的是，隨隊廚師攜帶的廚具因高鐵安檢政策遭到沒收，嚴重干擾了後勤準備。此外，全隊抵達堪薩斯當日即遭遇時速達129公里的強烈雷暴與龍捲風警報，被迫緊急避難。

▲英格蘭隊從抵達美國就衰事不斷。（圖／達志影像／美聯社）

而本屆世界盃的廣大賽區，也成了英格蘭的體能殺手。由於小組賽與隨後的淘汰賽場地距離極遠，球隊在數週內移動總飛行里程累積高達12,000英里以上，相當於繞行地球半圈，這對球員的體能恢復與抗壓性構成了極大的負擔。

傷兵與爭議紅牌的連鎖效應

英格蘭的折損不僅於此。後防新星寬薩（Jarell Quansah）在16強戰對陣墨西哥時，因VAR裁定的一張爭議性紅牌遭驅逐，後續更遭國際足總（FIFA）追加禁賽兩場，直接導致他在關鍵的8強戰與4強戰缺陣，後防戰力被迫重組。

屋漏偏逢連夜雨，36歲老將亨德森（Jordan Henderson）在慶祝勝利時翻越廣告牌不慎滑倒，造成左前臂粉碎性骨折提前報銷；中場主力賴斯（Declan Rice）則在關鍵期感染病毒。一連串的傷病與停賽，讓總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在調度上捉襟見肘。

▲英格蘭老將亨德森（Jordan Henderson）場邊慶祝翻過廣告看板時不慎摔傷手。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭賴斯一度身體傳出不適。（圖／達志影像／美聯社）

VAR與輿論的雙重夾擊

除了實體傷害，英格蘭在本屆賽事中似乎也面臨「運勢低迷」。據統計，英格蘭在關鍵判罰中，VAR介入後對其不利的比例偏高，球員對於判罰尺度的公正性多次提出質疑。

▲英格蘭在關鍵判罰中，VAR介入後對其不利的比例偏高。（圖／達志影像／美聯社）

8強賽後，總教練圖赫爾關於球隊表現的評論被部分媒體刻意扭曲，試圖製造球員與教練間的矛盾。即便在場外，針對球員的媒體陷阱，如隊長凱恩談跟川普打過高球引發爭議，這些場外雜音對球隊心理素質構成了嚴峻考驗。

三獅軍團無冠魔咒延續

儘管面臨氣候、病毒、器材失竊、傷病與輿論的多重「Debuff」，英格蘭依然展現了驚人的韌性，一路挺進四強。然而，面對阿根廷的準決賽中，儘管一度取得領先，最終仍因過於保守的戰術佈局與體能極限而遭到逆轉。

回顧這一個月，從坎薩斯市附近的毒蛇威脅、阿茲特克體育場的高海拔考驗，到準決賽前的最後一哩路折戟，英格蘭的這趟美加墨之旅，註定將成為足球史上最為「命運多舛」的經典案例之一。

▲英格蘭隊落入季軍戰。（圖／達志影像／美聯社）