道奇休兵日傳來大消息！球迷暴動：這絕對要收藏

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記者王真魚／綜合報導

大聯盟明星賽在費城落幕，各隊將於17日（台灣時間18日）展開下半季賽程。就在15日（台灣時間16日）休兵期間，道奇隊公布一項新消息，宣布將把去年世界大賽冠軍戰的經典守備場面製成搖頭公仔，消息一出立刻引發球迷熱烈討論。

道奇官方宣布，9月6日（台灣時間7日）主場迎戰國民之戰，將發送以「The Catch」為主題的限量搖頭公仔，重現去年11月1日（台灣時間2日）世界大賽第7戰的關鍵時刻。

當時，道奇與藍鳥在加拿大多倫多鏖戰至延長11局。9局上，羅哈斯（Miguel Rojas）在1出局後轟出追平陽春砲，幫助球隊將比分扳成4比4。不過9局下，道奇隨即陷入2出局滿壘危機。

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關鍵時刻，藍鳥打者克萊門特（Ernie Clement）將球擊向左中外野，左外野手赫南德茲（Kiké Hernández）與中外野手帕赫斯（Andy Pages）一路追球，兩人在高速碰撞下，最終仍由帕赫斯完成接殺。赫南德茲因撞擊倒地，一度躺在草皮上無法起身，這次驚險美技也成為道奇奪冠路上的經典畫面。

道奇官方X發文寫道：「大家期待已久的搖頭公仔終於來了！9月6日來把『The Catch』帶回家吧！」

消息曝光後，立刻吸引大批球迷留言，「看來非去球場不可了」、「這絕對是今年最想要的贈品」、「太棒了，而且我那天剛好要進場」、「這公仔完全抓住我的心」。

也有球迷笑稱，「帕赫斯抱著Kiké的模樣，根本像是在抱小嬰兒。」甚至有人開玩笑表示，「東西很棒，但應該不便宜吧？」





▲ K.赫南德茲（Kiké Hernández） 。（圖／達志影像／美聯社）