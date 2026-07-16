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「Shohei是男的嗎？」前拳王泰森語出驚人　大谷3轟、10K獲獎

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平15日（台灣時間16日）獲得由美國體育頻道 ESPN 頒發的「ESPY Awards」年度最佳單場表現獎（Best Single-Game Performance）。

去年秋天國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰對戰釀酒人時，大谷以「二刀流」身分同場出賽，打擊方面轟出3支全壘打，投球則主投6又2/3局，僅被敲2支安打、無失分，並送出10次三振，率領道奇連續兩年闖進世界大賽，自己也獲選為國聯冠軍賽MVP。這場堪稱傳奇的比賽，因此獲選為年度最佳單場表現。

雖然大谷本人並未出席頒獎典禮，但擔任頒獎人的前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）的一番發言，卻意外掀起熱議。

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泰森在台上清楚唸出得獎者「Shohei Ohtani（大谷翔平）」的名字後，隨即轉頭詢問身旁的網紅拳手保羅（Jake Paul）：「Shohei's a guy？」（翔平是男的嗎？）。

目前無法排除泰森並不清楚大谷是什麼運動員、效力哪支球隊，甚至不認識他的可能性。不過，美國媒體《The Big Lead》指出，「如果泰森從未聽過大谷翔平的名字，多少令人感到驚訝。即使不稱他為史上最佳，大谷至少也是當代棒壇最偉大的球員之一。」報導認為，泰森理應至少聽過「大谷翔平」這個名字。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平泰森ESPY道奇隊MLB

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