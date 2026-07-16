大谷翔平退出明星賽挨轟　美名嘴怒批：可恥、可恥、真可恥！

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平因左膝不適退出今年明星賽，引發美國媒體熱議。美國體育節目《The Odd Couple with Rob Parker & Kelvin Washington》近日釋出節目片段，兩位主持人就大谷缺席明星賽一事爆發激辯，其中資深媒體人帕克（Rob Parker）甚至直言：「大谷，你真可恥！」

根據道奇球團說法，大谷因左膝發炎取消對響尾蛇之戰的登板計畫，不過明星賽前最後幾場比賽仍以指定打擊（DH）上場。另外，他利用退出明星賽的休兵期間，專心接受治療。

帕克對此表達強烈不滿，他在節目中火力全開，甚至連喊三次：「可恥、可恥、真可恥（Shame, shame, shame）！」直言大谷既然能在例行賽擔任指定打擊，就不該缺席明星賽。

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「如果他真的受傷到連週末比賽都無法上場，那我完全能接受。但如果他還能打球，就欠球迷一次打席。」

帕克直言，明星賽是專屬球迷的重要舞台，「賈吉（Aaron Judge）已經因傷缺陣，如今大谷也不打，等於讓這場明星賽少了兩位最具代表性的球星。」他強調，大谷身為棒球門面人物之一，至少應該以國聯開路先鋒身分完成一次打擊，「打一個打席就好，之後你就可以回家休息。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

另一位主持人華盛頓（Kelvin Washington）則持不同看法。他指出，大谷已經連續6年入選明星賽，並非刻意逃避責任，「如果這是他第一次或第二次入選，我可能會有不同意見，但大谷已經證明自己為這項運動付出了一切。」

華盛頓進一步表示，大谷本季至今不僅累積85局投球，還有324個打席，同時肩負投打「二刀流」重任，「這不是一個只拿薪水、不願付出的球員。他能投球、能打擊、能盜壘，只要能幫助球隊贏球，他什麼都願意做。」

他認為，若大谷坦言自己需要休息，那麼以他過去對棒球的貢獻，完全有資格做出這樣的決定，「如果有一、兩名球員值得獲得這種待遇，大谷絕對是其中之一。」

面對搭檔的辯護，帕克仍堅持己見。他舉出漢克阿倫（Hank Aaron）25次、梅斯（Willie Mays）24次、曼托（Mickey Mantle）20次明星賽等歷史紀錄，強調明星賽本來就是為球迷而存在，「這是棒球一年中最重要的夜晚之一，除了全壘打大賽和明星賽，當晚幾乎沒有其他大型體育賽事。」

儘管如此，華盛頓仍重申自己的立場，「如果換成其他97%、98%的球員，我可能會同意你的看法；但大谷翔平不是一般球員。他已經一次又一次證明，自己總是毫無保留地為棒球付出。」