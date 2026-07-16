連兩屆闖冠軍賽卻成「全球公敵」！阿根廷場上場下爭議一次看

▲阿根廷隊連兩屆挺進冠軍賽，這次卻成為「全球公敵」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃賽事即將來到最終決賽，衛冕冠軍阿根廷隊再次挺進冠軍戰對決西班牙。然而，阿根廷隊在晉級之路上，不僅背負著極大的奪冠壓力，場內外的諸多爭議更讓他們成為全球球迷眼中的「公敵」。

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自從阿根廷在8強賽擊敗瑞士後，網路上湧現大批不滿聲浪。網站「argentinaout.com」不僅蒐集了全球球迷的怒火，更詳列了阿根廷隊在本屆賽事中的「10大罪狀」。連署發起人直指阿根廷在晉級過程中，頻繁獲得裁判有利的判決，且點球比例偏高，對陣過程中國際足總（FIFA）的公平原則似乎在他們身上「失效」。

此外，網站亦公開指控阿根廷球迷充斥種族歧視言論，甚至有傳言指出阿根廷足協（AFA）內部營運已遭到美國聯邦調查局（FBI）介入調查，種種因素讓阿根廷隊的參賽資格蒙上陰影。

▲阿根廷隊。（圖／達志影像／美聯社）

裁判偏袒阿根廷？六場比賽、六大判罰爭議

外媒也整理了阿根廷在本屆賽事的六場比賽中，出現幾次引發熱議的重大判罰，且受惠者多為阿根廷隊。

阿根廷對阿爾及利亞爭議：梅西在搶球中鞋釘踩向對手小腿，裁判與VAR均未介入。

阿根廷對奧地利爭議： 梅西打破紀錄的進球前，麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）疑似對對手犯規，進球照算。

阿根廷對埃及爭議一： 埃及隊的一次精彩進球，竟因VAR回溯前的犯規而被取消，引發球壇譁然。

阿根廷對埃及爭議二： 埃及當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區內摔倒，裁判未判點球，隨後阿根廷打入絕殺進球。

▲埃及薩拉赫（Mohamed Salah）。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷對瑞士爭議一： 瑞士扳平比分後不久，VAR介入判決恩博洛（Breel Embolo）假摔，兩黃變一紅遭罰下。

阿根廷對瑞士爭議二： L.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）進球後衝上看台慶祝，按規則已領有黃牌的他應領到第二張黃牌遭驅逐，但裁判視而不見。

球隊文化遭質疑 梅西「沉默」看隊友慶祝

除了球場判罰，阿根廷隊的整體文化與球迷素質也備受抨擊。在美洲盃期間，阿根廷球員在慶祝時演唱針對法國隊的種族歧視歌曲，歌詞不僅涉及恐同，更羞辱了姆巴佩（Kylian Mbappé），此舉導致多名切爾西球員在社群媒體上取消關注費爾南德斯（Enzo Fernández）。

而門神E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）的行為更是爭議核心。從卡達世界盃領取金手套獎時的猥褻動作，到奪冠遊行時抱著貼有姆巴佩照片的玩偶，這些行為被視為徹底超越了運動家精神的界線。

▲阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）獲得「金手套獎」 做出猥褻動作。（圖／達志影像／美聯社）

而由於梅西在這些慶祝活動中全程參與且未制止隊友的惡劣行為，部分法國媒體與球迷將矛頭轉向這位阿根廷隊長。那時候梅西再返回巴黎聖日耳曼後仍受歡迎，但隨後的幾場主場比賽，他仍面臨部分巴黎球迷的噓聲。

在爭議不斷的情況下，阿根廷隊這條邁向冠軍的路，註定比以往任何一屆都要更加艱難且充滿爭議。