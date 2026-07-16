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NSWER集合！NMIXX化身味全龍開球嘉賓　賽後開唱再掀大巨蛋韓流

▲味全龍邀請NMIXX。（圖／味全龍）

▲味全龍邀請NMIXX。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍「王道銀行龍星大樂」主題日將於8月15日在臺北大巨蛋登場，球團宣布邀請韓國人氣女團NMIXX擔任活動嘉賓，不僅將參與賽前開球儀式，也會在比賽結束後帶來舞台演出，結合職棒賽事與韓流音樂，為球迷打造夏季棒球娛樂盛會。

NMIXX去年曾受邀登上味全龍臺北大巨蛋主場，今年再度回到同一座球場，預計吸引味全龍球迷以及「NSWER」進場，共同感受棒球與韓流音樂交織的現場氣氛。

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NMIXX為韓國JYP娛樂旗下女子團體，以融合多種曲風的「MIXX POP」音樂特色受到關注，成員包括LILY、吳海嫄、薛侖娥、裴真率、金智友及忙內張圭珍。

LILY以高音爆發力及穩定演唱實力著稱，隊長吳海嫄除了具備唱跳能力，也憑藉綜藝表現累積高人氣。

薛侖娥以亮眼外型及舞台表現受到矚目，裴真率展現鮮明個人魅力，金智佑兼具饒舌、歌唱與舞蹈能力，年紀最小的張圭珍則以成熟的舞台掌控力及舞蹈實力受到肯定。

NMIXX近年持續透過音樂作品及現場演出拓展國際市場，歌曲〈Blue Valentine〉及〈Heavy Serenade〉也曾在韓國音樂節目獲得冠軍，展現團體在專輯、音源及舞台表演方面的市場號召力。

為維護賽事及賽後演出秩序，味全龍提醒，觀眾須依照票券座位入座，比賽進行期間不得提前前往前排或走道卡位；使用應援看板及道具時，應控制於胸前高度，避免遮擋後方觀眾視線，並須隨時留意場內界外飛球。

拍攝器材方面，場內禁止攜帶焦段超過300毫米的長鏡頭、三腳架、單腳架及自拍棒；賽後演出期間也禁止商業直播及影像販售行為，觀眾仍可使用手機拍攝個人紀念畫面。

比賽結束至演出開始前，球迷及粉絲須留在原座位等候，不得向舞台、欄杆或前排區域推擠，使用手燈及應援道具時，也應注意周邊觀眾及座位空間，散場後則須將垃圾帶走或投入場館垃圾桶。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、NMIXX、大勢韓團、KPOP

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