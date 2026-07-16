球速降至生涯新低　史金斯霸氣回應：我不需要靠球速投球

▲海盜王牌史金斯（Paul Skenes）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

海盜王牌史金斯（Paul Skenes）本季雖繳出3.57防禦率、1.02 WHIP的明星成績，但與生涯前兩季相比，少了過往壓倒性的宰制力，速球球速持續下滑也成為外界熱議話題。對此，史金斯近日首度正面回應，強調自己並不擔心，「我不認為球速是我投好球所需要的東西。」

自2024年登上大聯盟後，史金斯憑藉動輒100英里（約161公里）以上的火球迅速站穩聯盟，首個賽季就勇奪國聯新人王，隔年更一舉抱回國聯賽揚獎。不過，他的四縫線速球平均球速近兩年逐漸下降，本季降至96.9英里（約155.9公里），雖然仍屬聯盟頂尖水準，但已不像初登板時那般具有壓迫性，因此引發不少討論。

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面對球速下降的質疑，史金斯顯得相當淡定。「我覺得很好笑，你們只有在我投得不好時才會問球速。在那些比賽裡，我不認為四縫線速球真的被打得很慘。」

數據也印證他的說法。本季史金斯四縫線速球被擊出強勁擊球率為45.2%，優於2025年的53.3%及2024年的48.7%，反而是指叉球與滑球被打者掌握的情況較為明顯。

儘管不少人認為球速下滑可能代表投球機制或身體狀況出現變化，但史金斯強調，自己沒有任何健康疑慮。「我不認為球速是我投好球所需要的東西，這大概是我生涯第一次球速有點下降，但我完全沒有因此感到壓力。我很健康，感覺也很好，依然能投出高水準的內容。」史金斯說。

雖然史金斯本人不擔心球速問題，但他在明星賽前最後3場先發共投15.1局失11分，表現確實不如以往穩定。隨著下半季即將展開，史金斯能否找回宰制力，以及球速是否回升，將是外界持續關注的焦點。