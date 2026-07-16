真的嗆梅西「C羅比較強」？貝林漢姆親揭衝突細節





▲世界盃4強賽英格蘭對阿根廷之戰，阿根廷隊梅西（Lionel Messi）與英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）在場上爆發口角。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在世界盃4強賽中的激烈口角，引發全球球迷熱議，甚至傳出貝林漢姆當面嗆聲「C羅（Cristiano Ronaldo）比你更強」。不過，隨著賽後更多資訊曝光，這項瘋傳說法已被證實源自惡搞帳號，並無任何可信證據支持。

阿根廷與英格蘭16日在亞特蘭大上演世紀對決，比賽開局便火藥味十足。英格蘭球員不滿帕雷德斯（Leandro Paredes）與恩佐．費南德茲（Enzo Fernandez）的犯規未遭判罰，場上衝突不斷。上半場尾聲，貝林漢姆與梅西更在裁判未吹停

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比賽後爆發口角，兩人對峙的畫面迅速在社群平台瘋傳，尤其梅西最後瞪視對手、搖頭離去的神情，引發熱烈討論。

X平台隨後流傳一則貼文，聲稱貝林漢姆賽後透露，自己曾對梅西說：「全世界都知道，那些高層人士是如何幫助你走到今天。」甚至還補上一句「C羅比你更強」。

經查證後，無論是主流媒體報導、賽後訪談、逐字稿或影片，都找不到貝林漢姆曾發表相關言論的證據。《Hindustan Times》指出，消息來源則是一個自我標註為「足球虛構與諷刺內容」的惡搞帳號，個人簡介更直接寫著「不要相信任何一句話」，顯示相關內容純屬虛構。

對於這場風波，貝林漢姆接受外媒《USA Today》受訪，強調雙方爭執其實只是圍繞一次漏判的犯規，「我們是在討論一次犯規，真的沒什麼大不了的。我知道大家一定會把這件事放大，但事情並不是那樣。」

貝林漢姆透露，自己認為稍早有一次犯規漏判，但梅西反問：「那我被犯規那次呢？」對此，他回應，「我當時大概是跟他說，『你的身體夠強壯，撐得住的。』你懂我的意思吧？」

儘管無緣率領英格蘭終結60年冠軍荒，貝林漢姆仍坦言，能與許多人眼中的史上最佳球員同場較勁，依舊是一種榮幸。

「能夠和梅西交手是一種榮幸，我對他沒有任何敵意。」貝林漢姆說，「當然，站在輸球的一方真的很難受，但能夠與他對決，仍然是一件很特別的事。」