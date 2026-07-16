運動雲

>

真的嗆梅西「C羅比較強」？貝林漢姆親揭衝突細節

▲2026年7月15日，美國亞特蘭大——世界盃4強賽英格蘭對阿根廷之戰，阿根廷隊梅西（Lionel Messi）與英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）在場上爆發口角。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃4強賽英格蘭對阿根廷之戰，阿根廷隊梅西（Lionel Messi）與英格蘭中場貝林漢姆（Jude Bellingham）在場上爆發口角。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在世界盃4強賽中的激烈口角，引發全球球迷熱議，甚至傳出貝林漢姆當面嗆聲「C羅（Cristiano Ronaldo）比你更強」。不過，隨著賽後更多資訊曝光，這項瘋傳說法已被證實源自惡搞帳號，並無任何可信證據支持。

阿根廷與英格蘭16日在亞特蘭大上演世紀對決，比賽開局便火藥味十足。英格蘭球員不滿帕雷德斯（Leandro Paredes）與恩佐．費南德茲（Enzo Fernandez）的犯規未遭判罰，場上衝突不斷。上半場尾聲，貝林漢姆與梅西更在裁判未吹停

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽後爆發口角，兩人對峙的畫面迅速在社群平台瘋傳，尤其梅西最後瞪視對手、搖頭離去的神情，引發熱烈討論。

X平台隨後流傳一則貼文，聲稱貝林漢姆賽後透露，自己曾對梅西說：「全世界都知道，那些高層人士是如何幫助你走到今天。」甚至還補上一句「C羅比你更強」。

經查證後，無論是主流媒體報導、賽後訪談、逐字稿或影片，都找不到貝林漢姆曾發表相關言論的證據。《Hindustan Times》指出，消息來源則是一個自我標註為「足球虛構與諷刺內容」的惡搞帳號，個人簡介更直接寫著「不要相信任何一句話」，顯示相關內容純屬虛構。

對於這場風波，貝林漢姆接受外媒《USA Today》受訪，強調雙方爭執其實只是圍繞一次漏判的犯規，「我們是在討論一次犯規，真的沒什麼大不了的。我知道大家一定會把這件事放大，但事情並不是那樣。」

貝林漢姆透露，自己認為稍早有一次犯規漏判，但梅西反問：「那我被犯規那次呢？」對此，他回應，「我當時大概是跟他說，『你的身體夠強壯，撐得住的。』你懂我的意思吧？」

儘管無緣率領英格蘭終結60年冠軍荒，貝林漢姆仍坦言，能與許多人眼中的史上最佳球員同場較勁，依舊是一種榮幸。
「能夠和梅西交手是一種榮幸，我對他沒有任何敵意。」貝林漢姆說，「當然，站在輸球的一方真的很難受，但能夠與他對決，仍然是一件很特別的事。」

關鍵字： 貝林漢姆梅西美加墨世界盃假消息足球新聞2026世足

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

「阿根廷滾出世足」連署破千萬　進決賽連鄰國也不挺原因曝

「阿根廷滾出世足」連署破千萬　進決賽連鄰國也不挺原因曝

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西、貝林漢姆場上爆口角！球王冷笑聳肩畫面瘋傳

梅西、貝林漢姆場上爆口角！球王冷笑聳肩畫面瘋傳

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

熱門新聞

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

「阿根廷滾出世足」連署破千萬　進決賽連鄰國也不挺原因曝

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1終場哨響梅西直接跪地！

2貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

3梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

4阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

5梅西6分鐘拯救阿根廷！

最新新聞

1道奇傳來大消息！球迷暴動：絕對收藏

2前拳王泰森頒獎突問：Shohei是男的？

3全球公敵阿根廷！場內外爭議一次看

4NMIXX化身味全龍開球嘉賓

5大谷退出明星賽挨轟！美名嘴怒批可恥

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

【你是誰！】歐告被鏡子中的自己嚇到氣噗噗狂吠XD

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366