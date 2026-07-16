貝林漢姆巴替補球員挨轟輸不起　英媒曝：是他先挑釁的！

▲英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

英格蘭世界盃四強賽以1比2敗給阿根廷，落入季軍戰。賽後，英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）因在場邊擊打阿根廷替補球員巴科（Valentín Barco）後腦勺而引發爭議，不過稍早英國媒體指出，貝林漢姆此舉是因為當時巴科比賽結束後竟朝英格蘭休息區做出挑釁且帶有嘲諷性質的手勢，才會貝林漢姆憤而動手。

激烈的英阿大戰，最終由阿根廷以2比1逆轉勝，連續兩屆大賽挺進冠軍戰。比賽結束後，當阿根廷球員正互相擁抱慶祝時，貝林漢姆突然走向巴科，並用右手擊打了他的後腦勺，兩隊球員見狀隨即奔跑過來勸阻，場面一度混亂，相關畫面也在轉播中被完整記錄，網路上也出現貝林漢姆「輸不起」的批評聲浪。

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O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk



perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac — ☙ (@layzhis) July 15, 2026

面對網路輿論痛批，英國媒體《BBC Radio 5 Live》替貝林漢姆抱不平，指責是巴科賽後先做出違反體育道德行為，「巴科在終場哨聲響起的同時奔入草地球場，並朝著英格蘭替補席與圖赫爾總教練做出了挑釁且帶有嘲諷性質的手勢。」貝林漢姆在目睹此景後未能按捺怒火，才會出手「教訓」對方。然而即便如此，貝林漢姆在球場「出手」恐怕是難獲外界支持。