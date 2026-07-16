英格蘭門將「撲點小抄」意外曝光！阿根廷球員圍觀研究畫面瘋傳

Lionel Messi and the Argentine players looking at Pickford’s water bottle which had notes of where they would shoot their penalty kicks.



Wait for Messi’s reaction. ????????pic.twitter.com/jNqeEr3Kdg — MC (@CrewsMat10) July 16, 2026

實習記者陳鈺唐／綜合報導

阿根廷在2026世界盃準決賽以2比1擊敗英格蘭後，場邊一段插曲意外成為焦點。梅西（Lionel Messi）、岡薩雷斯（Nicolás González）與塞內西（Marcos Senesi）被拍到圍著英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）的水瓶研究，事後證實瓶身貼著他為PK大戰準備的「撲點小抄」，相關畫面曝光後迅速引發熱議。

根據阿根廷媒體《TyC Sports》報導，比賽進入尾聲時，場邊工作人員發現皮克福德放在球門旁的水瓶，隨後交給阿根廷球員查看。從轉播畫面可見，梅西、岡薩雷斯與塞內西圍著水瓶討論，上面的內容引起眾人好奇，之後助教再將水瓶遞給費南德斯（Enzo Fernandez），他看過後立刻露出笑容。

事後證實，水瓶上貼著的是皮克福德慣用的「撲點小抄」，內容記錄阿根廷球員主罰12碼時偏好的射門方向與習慣，方便比賽一旦進入PK大戰時作為參考。皮克福德過去在世界盃、歐洲國家盃等大賽都曾使用類似筆記，不過這次被對手提前「破解」，成為賽後討論話題。

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???? Jordan Pickford's water bottle for the possible penalty shootout ???????????????????????????????? pic.twitter.com/rQM7t0bCeY — All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) July 16, 2026

阿根廷最終靠著費南德斯在第85分鐘的遠射，以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）補時階段踢進致勝球，以2比1逆轉英格蘭，連續兩屆世界盃挺進決賽，也讓皮克福德精心準備的「秘密武器」最終沒有派上用場。

由於雙方最終未進入PK大戰，這份撲點小抄沒有真正派上用場。不少球迷笑稱，「情報直接被敵人拿去研究」、「還好沒有踢PK」、「皮克福德回頭應該傻眼」，相關影片也在社群平台引發熱烈討論。

▲阿根廷球員圍著皮克福德（Jordan Pickford）的水瓶研究，瓶身疑似貼有PK大戰「撲點小抄」。（圖翻攝自X）